Am 31. Mai steht der Mond wieder auf einer Linie mit Sonne und Erde. Bild: imago

Minivollmond im Mai: Was das bedeutet

Der zweite Vollmond beendet den Mai – und erreicht sein Apogäum, also den erdfernsten Punkt seiner Umlaufbahn.

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Schon wieder Vollmond?



Der Mond hält sich in diesem Monat nicht an unseren Kalender und zeigt sich gleich zweimal in voller Pracht. Einmal zu Beginn des Monats – und ein zweites Mal am 31. Mai um 10.45 Uhr (MESZ).



Er hat gleich zwei Bezeichnungen: Blauer Mond und Mini- oder Mikromond. Dabei handelt es sich nicht um ein optisches Farbphänomen: Der Mond verändert seine Farbe leider nicht.

Blue Moon nennt man den zweiten Vollmond in einem Kalendermonat. Dieses Phänomen entsteht, weil der Mondzyklus im Schnitt etwa 29,5 Tage dauert. Dadurch kann es vorkommen, dass am Anfang eines Monats ein Vollmond stattfindet und gegen Ende desselben Monats ein zweiter folgt. Er ist aber eher selten, daher die Redewendung «once in a blue moon». Er kommt etwa alle zweieinhalb Jahre vor.

Mond erreicht Apogäum

Die Bezeichnung Mini- oder Mikromond wird verwendet, wenn der Mond sich nahe seinem erdfernsten Punkt (Apogäum) befindet – also in jenem Abschnitt seiner Umlaufbahn, in dem er der Erde am weitesten entfernt ist. Dies ist der Fall, wenn der Abstand zwischen den Erd- und Mondmittelpunkten etwa 405'000 Kilometer beträgt. Genau diese Konstellation tritt am 31. Mai 2026 auf.

Einen Tag später erreicht der Mond das Apogäum. Der Abstand zwischen Erde und Mond liegt dann bei etwa 406'366 Kilometer. In dieser Phase erscheint der Mond etwas kleiner und weniger hell als ein durchschnittlicher Vollmond. Der Unterschied ist mit blossem Auge nicht sichtbar.

Im Juni wird es dann wieder nur einen Vollmond geben – am 30. Juni um 01:56 Uhr (MESZ). Es ist ebenfalls ein Mikromond. Supermonde werden wir erst wieder Ende des Jahres erleben. (cst)