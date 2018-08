Wissen

MIT-Forscher haben endlich das Spaghetti-Rätsel gelöst



Wenn man einen trockenen Spaghetto an beiden Enden hält und ihn biegt, bricht er in mehrere Teile. Wie kann man ihn so brechen, dass nur zwei Teile entstehen?

Die MIT-Studie kannst du hier lesen.

Markus Wüthrich, 5.5.2017

