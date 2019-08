Nachtarbeit ist wahrscheinlich krebserregend – aber noch sind viele Fragen offen

Genferinnen leiten Geburt ein – wegen Kita-Stress

Damit ihr Kind einen Kita-Platz bekommt, beschleunigen im Sommer gewisse Genferinnen die Geburt auch mal künstlich. Grund dafür ist eine ganz bestimmte Vorschrift.

Manchmal geht es nur um ein paar wenige Stunden: Baby Alain*, das am Abend des 31. Juli 2019 in einem Genfer Spital auf die Welt kommt, kann nach dem Mutterschaftsurlaub von seinem Mami sofort in eine städtische Kita. Sein Zimmernachbar Xavier*, der am frühen Morgen des 1. August geboren wird, darf hingegen erst ab Herbst 2020 in die Krippe.

Der Grund für dieses etwas absurd anmutende Szenario: In Genf gilt für den Eintritt in die städtischen Kitas der Stichtag 31. Juli. Wie für den …