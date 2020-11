Jedem 4000. Mensch fehlt der «Hirnbalken» – doch das Gehirn passt sich an

ETH-Forscher rekonstruieren Klima: Vor 55 Millionen Jahren war die Welt dampfend heiss

Vor 55 Millionen Jahren war es besonders schwül und heiss, die Polkappen eisfrei. Das haben ETH-Forscher gemeinsam mit Kollegen anhand von Mineralien aus fossilen Sumpfböden festgestellt, wie die Hochschule unter dem Titel «Blick zurück auf das Klima der Zukunft» mitteilte.

Am Übergang des Erdzeitalters Paläozän zum Eozän vor 55 bis 57 Millionen Jahren betrug der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zwischen 1400 bis 4000 ppm (parts per million). Zum Vergleich: Heute liegt der Wert bei 412 ppm, …