Der französische Militärführer und Kaiser Napoleon Bonaparte eroberte im 19. Jahrhundert weite Teile Europas. Er prägte die europäische Geschichte nachhaltig.Bild: www.imago-images.de
Napoleon Bonaparte war Europas grösste Armee unterstellt. Trotzdem wurde sie innerhalb weniger Monate vernichtet. Dank der DNA-Untersuchung aus den Zähnen begrabener Soldaten gibt es nun neue Erkenntnisse.
11.08.2025, 21:5811.08.2025, 21:58
Beim Einmarsch in Russland im Jahr 1812 bestand Napoleons Armee aus etwa 600'000 Soldaten – die grösste Streitmacht zur damaligen Zeit. Etwas später waren noch 100'000 Mann übrig und nur 30'000 überlebten, bis sie zu Hause waren.
Als Hauptgründe für die Vernichtung von Napoleons Armee galten bis anhin Hunger, tiefe Temperaturen und die Krankheit Typhus. Laut einer neuen Studie gibt es aber weitere Ursachen. Die Analyse der DNA aus den Zähnen von in Massengräbern nahe Litauen begrabenen Soldaten zeigten zwei bislang undokumentierte Infektionen, schreibt Focus.
Erreger des Rückfallfiebers
Anstatt Bakterien zu finden, die für Typhus verantwortlich sind, stellten die Forschenden Salmonella enterica (verursacht Paratyphus) und Borrelia recurrentis (Erreger des durch Läuse übertragenen Rückfallfiebers) fest.
Es sei demnach wahrscheinlich, dass die Soldaten durch eine Mischung aus Erschöpfung, Kälte und diversen Krankheiten, darunter Paratyphus und Rückfallfieber, gestorben sind. Paratyphus ist eine Infektionskrankheit mit Durchfall, ähnlich dem Typhus. Das Rückfallfieber ist eine systemische Infektionskrankheit, die durch einen phasenhaften Fieberverlauf gekennzeichnet ist.
Napoleon erkrankte nicht
Anders als seine Untergebenen kam Napoleon, der sich selbst zum französischen Kaiser krönte, fast gesund zurück. 1815 wurde er in der Schlacht von Waterloo endgültig von Grossbritannien und Preussen besiegt. Bis zu seinem Tod lebte er auf der abgelegenen, britisch kontrollierten Atlantikinsel St. Helena in Verbannung. (kek)
Germanen-Gemetzel in Jütland
1 / 10
Germanen-Gemetzel in Jütland
Hinweis auf ein grausames Ritual? Vier Beckenknochen von toten germanischen Kriegern wurden vor rund 2000 Jahren auf einen Pfahl gesteckt. (bild: ejvind hertz/skanderborg museum)
quelle: ejvind hertz, skanderborg museum
Archäologen finden Maya Schätze
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Nach einer Reise in die Sowjetunion im September 1953 geriet die Baselbieter Dichterin Helene Bossert in den Ruf, eine Kommunistin zu sein. Aufgrund der antikommunistischen Stimmung in der Schweiz der 1950er-Jahre sollte dieser Verdacht ihr Leben beinahe zerstören.
Am 28. November 1953 sassen zwei Baselbieter Kantonspolizisten einen Nachmittag lang im Auto vor einem kleinen Haus in Sissach (BL) und überwachten es diskret. In dem Gebäude lebten die Mundartdichterin Helene Bossert (1907–1999), ihr Mann Ulrich Fausch, ein aktiver Gewerkschafter, und ihr achtjähriger Sohn Johann Ulrich, genannt Hansueli. Im Auftrag der Schweizerischen Bundesanwaltschaft sollten die beiden Polizisten abklären, ob Helene Bossert ihr Haus verlassen würde, um nach Bern an einen Empfang der Sowjetischen Botschaft zu fahren. Der Bericht hält jedoch fest, dass das Ehepaar den ganzen Nachmittag hindurch nur Haus- und Gartenarbeit verrichtete.