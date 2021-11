Giftspinne mit zwei Zentimeter langen Reisszähnen in Australien entdeckt

Aussergewöhnlicher Fund in Australien: In einem Plastikbehältnis ist eine Spinne in einem Park abgegeben worden, die einen Rekord hält. Sie ist gut drei Zentimeter grösser, als zuvor über die Art bekannt war.

Ein Artikel von

In einem Park in Australien ist eine Trichternetzspinne abgegeben worden, die acht Zentimeter gross ist. Mitarbeiter des «Australian Reptile Parks» erklärten in einer Mitteilung, dass Spinnen wie diese normalerweise etwa fünf Zentimeter gross seien und es die grösste Trichternetzspinne sei, die sie jemals gesehen hätten. Das berichtet CNN.

Parkmitarbeiter mit der «Megaspinne»: Das Gift, dass aus dieser Spinne gewonnen werden könnte, soll Grundlage für ein Gegengift werden. Bild: imago-images

Die Spinne, die vom Park den Spitznamen «Megaspinne» erhalten hat, ist mit zwei Zentimeter langen Reisszähnen ausgestattet, die menschliche Fingernägel durchbohren könnten. Das Gift in den Zähnen soll nun gewonnen werden, um ein Gegengift herzustellen, teilte der Park mit.

Ein anonymer Spender hatte das Tier an das Antivenom-Programm in Australien gespendet. Das Programm entwickelt Gegengifte und rettet so jährlich hunderte Leben. Die Parkmitarbeiter versuchen nun, den Spender ausfindig zu machen. «Die Spinne befand sich in einem Tupperware-Behälter ohne jegliche Beschriftung, die auf ihre Herkunft hinweist», heisst es in der Erklärung. Vermutet wird, dass die Spinne in der Region rund um Sydney entdeckt wurde.

Die Spinne im Grössenvergleich. Bild: imago-images

Spinnen produzieren «enorme Menge an Gift»

«Sie ist ungewöhnlich gross, und wenn wir die Öffentlichkeit dazu bringen können, mehr Spinnen wie diese abzugeben, wird dies nur dazu führen, dass mehr Leben gerettet werden, da sie eine enorme Menge an Gift produzieren können», sagte Michael Tate, der Bildungsbeauftragte des Parks. «Wir wollen unbedingt herausfinden, wo sie herkommt, in der Hoffnung, noch mehr massive Spinnen wie sie zu finden.» Dadurch könne mehr Gegengift gewonnen werden.

Die grösste Spinne Australiens ist allerdings die Vogelspinne, die aufgrund des Lärms, den sie bei Provokation von sich gibt, auch als Pfeifspinne bekannt ist. Der Körper der nördlichen Art Selenocosmia crassipes kann bis zu sechs Zentimeter lang werden, mit einer Beinspannweite von 16 Zentimetern (6.3 Zoll). Die Trichternetzspinne oder Atrax robustus mag zwar kleiner sein, doch sind sie laut der Website des Australischen Museums «die berüchtigtsten Mitglieder» der Spinnenfauna des Landes.

Das Tier hat etwa zwei Zentimeter lange Reisszähne. Bild: imago-images

Obwohl nicht alle der etwa 40 Arten dieser Spinnenart gefährlich sind, sind einige von ihnen für ihr hochgiftiges und schnell wirkendes Gift bekannt, wobei das Männchen der Sydney Funnel Web Spider mit 13 bekannten Todesfällen in Verbindung gebracht wird, so das Museum.

((t-online ))