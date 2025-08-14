sonnig18°
Party und Ausschlafen am Wochenende kann Schlafapnoe verstärken

Party und Ausschlafen am Wochenende? Diese Studie zeigt, warum das problematisch sein kann

14.08.2025, 07:4614.08.2025, 07:46
Länger aufbleiben, vielleicht ein Drink mehr und samstags oder sonntags richtig schön ausschlafen. Dieser Rhythmus könnte eine bislang unterschätzte Gesundheitsgefahr bergen. Ein internationales Forschungsteam warnt vor der «Social Apnea», einer sozialen Schlafapnoe.

A patient is hooked up to an IV for a hangover treatment in Las Vegas on Sunday, April 15, 2012. (AP Photo/Julie Jacobson) Be Well-IV Therapy
Alkoholkonsum und ein unregelmässiger Schlafrhythmus können Schlafapnoe verstärken.Bild: keystone

Eine Studie der Flinders University in Australien mit Daten von mehr als 70'000 Menschen weltweit zeigt: Die Atemaussetzer, die für die sogenannte obstruktive Schlafapnoe (OSA) typisch sind, treten am Wochenende deutlich häufiger auf als unter der Woche.

Vor allem späte Bettzeiten, Alkoholgenuss und unregelmässige Schlafmuster treiben das Risiko in die Höhe. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine» veröffentlicht.

«Man sollte nicht nackt schlafen»

Der direkte Vergleich von Tests an einem Samstag und einem Mittwoch brachte einen klaren Befund: Am Wochenende war das Risiko für eine moderate bis schwere Schlafapnoe um 18 Prozent höher. Bei einer obstruktive Schlafapnoe (OSA) verengen oder verschliessen sich die Atemwege im Schlaf wiederholt. (dab/sda/dpa)

