Du willst mit dem Rauchen aufhören? Mit diesen Tipps überstehst du die ersten 10 Tage

Die letzten Zigaretten sind verschenkt, das Feuerzeug verbannt. Aber trotz guter Vorsätze werden viele wieder schwach. So gelingt dir der Rauchstopp.

Claudia Zehrfeld, Melanie Rannow / t-online

Entzugserscheinungen machen vielen Menschen zu schaffen, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Der süchtige Körper hat sich so sehr an das Nikotin gewöhnt, dass er es vehement einfordert. Der Raucher kann an kaum etwas anderes mehr denken als an den scheinbar erlösenden Zug.

Neben dem starken Rauchverlangen haben viele unter anderem mit Schlafstörungen, schlechter Laune, Nervosität, Aggressivität und gesteigertem Appetit zu kämpfen. Kein Wunder also, dass der Tabak lockt. Doch es gibt gute Nachrichten: Wer die ersten zehn Tage des Nikotinentzugs übersteht, hat die grösste Hürde bereits geschafft.

Nach dieser kritischen Zeitspanne nehmen bei einer Rauchentwöhnung die Entzugserscheinungen deutlich ab: «Sie können sich sicher sein, dass sie nach sieben bis zehn Tagen stark abgeschwächt sind und spätestens nach einigen Wochen verschwinden», schreibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihrer Webseite. Es lohnt sich also, durchzuhalten. Mit diesen Tipps gelingt das:

Denk an die Vorteile

Rauchen schadet dem Körper massiv. Bild: keystone

Um den Rauchstopp zu schaffen, braucht es vor allem eines: Motivation. Damit diese nicht bröckelt, sollte man sich immer wieder bewusst machen, welche Vorteile es mit sich bringt, mit dem Rauchen aufzuhören. So steigt die Lebenserwartung deutlich an, da das Risiko für Atemwegs-, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sinkt.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 127'000 Menschen an den Folgen des Rauchens.

Verzichtet man auf den Qualm, verbessert sich nicht nur der Geruchs- und Geschmackssinn deutlich. Auch die Haut sieht frischer aus, da sie wieder besser durchblutet wird. Unangenehmer Mundgeruch, der auf das Rauchen zurückzuführen ist, verschwindet ebenfalls.

Auch die körperliche Fitness nimmt rasch zu. «Bereits in den ersten drei Monaten nach dem Rauchstopp verbessert sich die Lungenfunktion. Das macht sich im Alltag bemerkbar, zum Beispiel beim Treppensteigen oder beim Sport», erklärt die BZgA.

Lenke dich ab

Greif statt zur Zigarette lieber zur Hantel. Bild: keystone

Sport hilft ausserdem, die Entzugserscheinungen durchzustehen. Er lenkt von der Rauchlust ab, lindert die Reizbarkeit und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Bewegung ist eine gute Möglichkeit, neue Routinen zu schaffen, alte Gewohnheiten abzulegen und so das Verlangen zu senken. Wer nach dem Essen bisher immer eine Zigarette geraucht hat, kann stattdessen eine Runde um den Block gehen. Das lenkt nicht nur ab, sondern tut auch der Verdauung gut.

Und da viele während des Nikotinentzugs vermehrt zu Süssem und Salzigem greifen, beugt körperliche Aktivität zudem zusätzlichen Pfunden vor, die mit der Rauchentwöhnung einhergehen können.

Starte nicht am Montag

Wichtig ist auch, dass zum Start ein Zeitpunkt gewählt wird, der möglichst stressfrei ist. Wer viel um die Ohren hat, wartet am besten, bis der Druck etwas abgenommen hat oder man ein paar Tage freihat. Ein ruhiges Wochenende bietet sich eher an, mit dem Rauchen aufzuhören, als ein turbulenter Montag.

Schreib ein Tagebuch

Schreib vor dem Rauchstopp Tagebuch. Notiere dabei, in welchen Situationen du rauchst und weshalb du zur Zigarette greifst. So kannst du dir vor Augen führen, was zu den Gründen deiner Nikotinsucht zählt und kannst dir einfacher Alternativen überlegen und angewöhnen.

Ändere Verhaltensmuster

Nach dem Essen einfach die Zähne putzen anstatt eine rauchen. Bild: Shutterstock

Bei der Rauchentwöhnung geht es darum, Verhaltensmuster zu ändern: Wer gerne nach dem Essen raucht, putzt sich nach dem Essen die Zähne oder trinkt ein Glas Wasser. Wer zum Kaffee raucht, steigt in der ersten Zeit auf Tee um.

Bei Stress können Kaugummikauen, Bonbonlutschen oder Kaffeetrinken helfen, der Zigarettenlust zu widerstehen.

Die grösste Herausforderung ist, mit dem akuten Verlangen richtig umzugehen: Die Hände wandern schon Richtung Tasche? Die BZgA rät, erst einmal das Rauchen aufzuschieben – und tief ein- und ausatmen. Dann gilt es, zügig die Situation zu verändern, zum Beispiel von den rauchenden Kollegen wegzugehen.

Meide den Lieblingsspunten

Mach einen Bogen um deine Lieblingsbar – vorerst. Bild: keystone

Ausserdem sollte man gerade in der Anfangsphase der Entwöhnung Plätze meiden, an denen geraucht wird – sei es der Rauchertreff vor der Kantine oder die Lieblingskneipe, wo man von Freunden, die rauchen, verleitet werden könnte, auf eine Zigarette vor die Tür zu kommen. Denn die Gewohnheit ist einer der schlimmsten Feinde bei der Rauchentwöhnung.

Wer bereits mehrere erfolglose Versuche hinter sich hat, sollte einen Arzt um Rat fragen. Es gibt verschiedene Präparate, Nikotinprodukte (Kaugummis mit Nikotin und andere Mittel) und Entwöhnungsmethoden, die helfen, den Entzug leichter zu überstehen.

