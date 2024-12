Corona: Massnahmenkritische Gemeinden hatten höhere Übersterblichkeit

Mehr Nein-Stimmen gehen einher mit mehr Toten: Eine neue Studie der Universität Bern zeigt einen Zusammenhang zwischen Ablehnung des Covid-Gesetzes und Übersterblichkeit in den Gemeinden.

Stefan Bühler / ch media

Sonderfall Schweiz: In keinem anderen Land konnte die Bevölkerung während der Covid-19-Pandemie über die von der Regierung beschlossenen Schutzmassnahmen abstimmen – im Juni 2021, im November 2021 und im Juni 2023. Dreimal sagte die Bevölkerung Ja, stets mit etwas mehr als 60 Prozent Zustimmung. «Das hat viel zur Akzeptanz der Massnahmen in der Bevölkerung beigetragen», sagt Matthias Egger. Der Professor für Epidemiologie an der Universität Bern war der erste Präsident der Science-Taskforce, die den Bundesrat während der Pandemie beriet.

Die Maskenpflicht sorgte immer wieder für Ärger während der Coronapandemie. (Symbolbild) Bild: keystone

Für Egger als Wissenschafter hatten die Abstimmungen noch einen anderen positiven Effekt. Sie lieferten ihm für seine Forschung Daten, die in keinem anderen Land verfügbar waren: die Abstimmungsergebnisse jeder einzelnen Gemeinde. Und diese förderten nun eine brisante Erkenntnis zutage: «In einer Studie konnten wir nachweisen, dass in Gemeinden mit einem höheren Nein-Anteil zu den Covid-Massnahmen mehr Menschen an Covid starben», sagt Egger. Publiziert wurde die Arbeit im «European Journal of Public Health» unter dem Titel: «Lokale Übersterblichkeit in Zeiten von Covid-19 in der Schweiz».

«Mehr Nein-Stimmen geht einher mit mehr Toten»

Als Grundlage dafür dienten die Daten der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz vom Juni 2021. Zudem berechneten Egger und seine Mitarbeitenden für jede Gemeinde die Übersterblichkeit während der Pandemie – also die Differenz der statistisch zu erwartenden Zahl Verstorbener und der Zahl der tatsächlich gestorbenen Personen pro Gemeinde. Egger räumt ein, dass die Berechnung der Übersterblichkeit für einzelne Kleinstgemeinden schwierig sei, weil sich ein einzelner Todesfall stark auswirken könne. Doch das Ergebnis sei klar:

«Die Korrelation zwischen dem Abstimmungsverhalten und der Sterblichkeit während der Pandemie ist erwiesen: Mehr Nein-Stimmen geht einher mit mehr Toten. Wir fanden den Zusammenhang nahezu flächendeckend.»

Frühere Studien zeigten bereits, dass sozioökonomische Faktoren wie etwa ein tiefes Bildungsniveau, die Wohnverhältnisse oder der Beruf das Risiko erhöhten, an Covid-19 zu erkranken; jüngst publizierte das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) einen entsprechenden Bericht. Es sind Erkenntnisse, die Eggers neue Studie bestätigt. Wie auch, dass die grenznahen Gebiete im Südtessin, in Genf und der Ostschweiz stark betroffen waren.

Epidemiologe an der Uni Bern und erster Präsident der wissenschaftlichen Science-Taskforce: Matthias Egger. Bild: sda

Neu ist, dass ausserdem ein politischer Faktor Einfluss hatte auf das Sterberisiko. Wie lässt sich das erklären? «Naheliegend ist, dass jene Personen, die Nein stimmten, grundsätzlich skeptisch waren gegenüber Schutzmassnahmen und diese folglich weniger befolgten», sagt Egger.

Das Phänomen zeige sich vorab in ländlichen Gebieten. Anders als in den Städten und Agglomerationen, wo viele Menschen einen Bürojob haben, konnten sich die Berufsleute auf dem Land oft nicht einfach ins schützende Homeoffice zurückziehen: «Wer Postautochauffeur ist, im Service arbeitet oder auf der Baustelle, war exponierter und erlebte auch viele der gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmassnahmen unmittelbarer; möglicherweise führte das zu einer stärkeren Ablehnung.»

Dies seien lediglich Interpretationen, sagt Egger:

«Die Korrelation zwischen Abstimmungsverhalten und Sterberisiko ist aber gesichert.»

