Spanische Grippe – warum die Mutter aller Pandemien so schlimm wütete

Kommentar

Trump hielt die teuerste Rede aller Zeiten – und Lagarde hat auch nicht wirklich geholfen

Die Aktienkurse fallen nach Trumps Ankündigung, die Grenzen auch für Europäer zu schliessen, ins Bodenlose. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat die Anleger ebenfalls enttäuscht.

Was derzeit an den Börsen weltweit geschieht, ist ein grausliges und sehr seltenes Schauspiel: In den USA muss der Handel zeitweise unterbrochen werden, um den ungebremsten Fall der Aktienkurse zu verhindern. Von anderen Börsenindikatoren wie dem SMI werden Verluste in zweistelliger Prozenthöhe gemeldet. Das hat es selbst in der Finanzkrise 2008/09 nicht gegeben.

Warum ist an den Finanzmärkten die Hölle los? Ausschlaggebend war die Rede an die Nation von Donald Trump. Eigentlich wollte der …