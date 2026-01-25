bedeckt
So gross ist Grönland wirklich

epa12666320 People walk along an icy street in Nuuk, Greenland, 20 January 2026 (issued 21 January 2026). EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT
In Grönland hält sich die Begeisterung über Donald Trumps Pläne in Grenzen. Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump möchte Grönland seinem Land einverleiben. Die grösste Insel der Welt ist tatsächlich riesig – und doch nicht ganz so gross, wie du vielleicht denkst.
25.01.2026, 11:4725.01.2026, 11:47
Daniel Huber
Daniel Huber

In seiner zweiten Amtszeit torkelt Donald Trump wie ein Elefant im Porzellanladen der diplomatischen Gepflogenheiten umher. Unverhohlen fordert er das mit seinem eigenen Land verbündete Dänemark dazu auf, Grönland an die USA abzutreten. Zumindest was die Fläche anbelangt, wäre die Annexion von Grönland ein exzellenter Deal für Trump. Das zeigt bereits ein kurzer Blick auf die Weltkarte:

Weltkarte mit Grönland, Mercator-Projektion.
Grönland (rot) ist schlicht gigantisch. Karte: Shutterstock/watson

Tatsächlich ist die grösste Insel der Welt grösser als Saudi-Arabien und wäre mit grossem Abstand der grösste US-Bundesstaat. Moment – nur grösser als Saudi-Arabien? Wir sehen hier doch auf der Karte, dass Grönland grösser als ganz Südamerika ist und sogar beinahe Afrika übertrifft!

Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Grönland ist knapp 2,2 Millionen Quadratkilometer gross, und das ist immerhin mehr als 52-mal so gross wie die Schweiz, aber viel weniger als Südamerika (17,8 Millionen km²), von Afrika (30,3 Millionen km²) gar nicht zu reden. Wenn es auf der Karte anders aussieht, liegt das daran, dass die nicht flächentreu ist.

Jede Karte ist eben ein Kompromiss. Denn wie man es dreht und wendet: Die dreidimensionale Oberfläche einer Kugel lässt sich nicht adäquat auf einer zweidimensionalen Fläche darstellen. Entweder stimmt die Form der Länder und Kontinente, und dafür sind die Flächen verzerrt. Oder die Flächen stehen im richtigen Verhältnis zueinander – auf Kosten der korrekten Form.

Die obige Karte verwendet die sogenannte Mercator-Projektion, die die Flächentreue der korrekten Form opfert. Je näher ein Gebiet am Nord- oder Südpol liegt, desto mehr wird es bei der Abbildung vergrössert. Dies ist auch bei Grönland der Fall, das zum weitaus überwiegenden Teil nördlich des Polarkreises liegt.

Aber wie gross ist Grönland nun wirklich?

Wie gross Grönland wirklich ist, sieht man am besten, wenn man es aus seinem arktischen Kontext reisst und an eine andere Stelle des Globus verpflanzt. Mithilfe eines Tools wie thetruesize.com lässt sich das leicht bewerkstelligen. Hier sehen wir Grönland im direkten Vergleich zu Brasilien:

Grönland im Vergleich zu Brasilien
Brasilien ist mit 8,5 Millionen km² rund viermal grösser als Grönland. Karte: thetruesize.com/watson

Und hier im Vergleich zu Indien:

Grönland im Vergleich zu Indien
Auch Indien ist mit 3,3 Millionen km² grösser als Grönland.Karte: thetruesize.com/watson

Im Vergleich zu Europa:

Grönland im Vergleich zu Europa
Grönland, das in seiner Nord-Süd-Länge von Oslo bis nach Tunis reichen würde, wäre nach Russland das grösste europäische Land. Karte: thetruesize.com/watson

Im Vergleich zu den USA:

Grönland im Vergleich zu den USA
Von der kanadischen Grenze bis zur Mündung des Rio Grande: Grönland entspricht in seiner Nord-Süd-Ausdehnung jener der Lower 48 (den zusammenhängenden Staaten der USA). Karte: thetruesize.com/watson

Und schliesslich noch im Vergleich zu Alaska:

Grönland im Vergleich zu Alaska
Grönland ist grösser als der mit 1,7 Millionen km² klar grösste US-Bundesstaat. Karte: thetruesize.com/watson

Fazit: Grönland ist tatsächlich riesig. Aber es ist bei weitem nicht so gross, wie es auf vielen klassischen Karten-Projektionen erscheint. Wie immer gilt: Kontext ist wichtig.

