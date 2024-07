Taucher entdecken Ostsee-Wrack voller Sekt und Selters

Das Segelschiff sei für die wertvolle und schwere Fracht eigentlich zu klein gewesen, sagte der Tauchleiter. Er vermutet, dass der Segler von Kopenhagen nach Stockholm unterwegs war. Eine mögliche Version sei, dass das Schiff in einem Sturm gesunken sei. Aber auch eine Kollision mit einem anderen Schiff sei nicht auszuschliessen, zumal das Wrack am Bug beschädigt sei.

Auf Unterwasserfotos sind die mit Schlamm und Algen bedeckten Flaschen deutlich zu erkennen. Eine erste Analyse der Bilder ergab, dass das Mineralwasser wohl von der deutschen Firma Selters stammt. «Dank der Form des Stempels und der Hilfe von Historikern wissen wir, dass das Wasser zwischen 1850 und 1876 abgefüllt wurde, was auf den wahrscheinlichen Zeitraum des Untergangs des Schiffes hinweist», sagte Stachura. Beim Champagner deuteten Reste der Schrift auf den Korken auf die bekannte französische Firma Louis Roederer hin, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Sein Team habe das Wrack in 58 Meter Tiefe erst für einen Fischkutter und deshalb für uninteressant gehalten, berichtete der Expeditionsleiter. Dann sei daraus Mitte Juli ein mehrstündiger spannender Tauchgang geworden. «Wir sahen mehr als 100 Flaschen Champagner und Körbe mit Mineralwasser in Tonflaschen», sagte Stachura. «Da haben wir wohl einen richtigen Schatz gefunden», schrieb er später auf Facebook.

Polnische Taucher haben nach eigenen Angaben in der Ostsee das Wrack eines gesunkenen Segelschiffs mit einer Ladung Champagner und Mineralwasser entdeckt. Wahrscheinlich sei das Schiff irgendwann zwischen 1850 und 1876 gesunken, sagte Tomasz Stachura von der Tauchergruppe Baltictech in der Küstenstadt Gdynia bei Danzig.

Im Auktionshaus Sotheby's in New York wurde das grösste vollständigste Skelett eines Stegosaurus versteigert. «Apex» ist 3,4 Meter hoch und 8,2 Meter lang und sein Skelett umfasst 254 von den geschätzten 319 Knochen, die diese Art total hatte. Nach einem rund 15-minütigen Wettbieten erhielt ein anonymer Käufer für 44,6 Millionen Dollar den Zuschlag für das rund 150 Millionen Jahre alte Dino-Skelett. Damit ist es jetzt das teuerste Fossil, das je verkauft wurde. So sieht es aus: