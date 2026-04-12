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Artemis 2: Mondmissions-Crew wird nach Rückkehr zur Erde gefeiert

The Artemis II crew, from left, Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch and Victor Glover gather with Hansen as he speaks during a crew return event Saturday, April 11, 2026, at Ellington Field in ...
Die Crew war in der Nacht zum Samstag (MESZ) nach rund zehn Tagen im All im Pazifik nahe San Diego wieder auf der Erde gelandet.Bild: keystone

Mondmissions-Crew wird nach Rückkehr zur Erde gefeiert

12.04.2026, 06:2512.04.2026, 06:25

Die Astronautin und drei Astronauten der «Artemis 2»-Mission sind nach ihrer Rückkehr von ihren Familien, Freunden und Kollegen gefeiert worden. «Danke, dass ihr uns den Mond wieder gezeigt habt», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei im texanischen Houston.

«Danke, dass ihr uns den Planeten Erde wieder gezeigt habt», sagte Isaacman bei einer Willkommens-Veranstaltung an die US-Astronautin Christina Koch, die US-Astronauten Victor Glover und Reid Wiseman sowie den kanadischen Astronauten Jeremy Hansen gerichtet.

«Ich habe noch nicht verarbeitet, was wir gerade gemacht haben, und habe Angst, überhaupt anzufangen, es zu versuchen», sagte Glover. «Es war nicht einfach, mehr als 200'000 Meilen von zu Hause entfernt zu sein», sagte Wiseman. «Vor dem Start fühlt es sich an wie der grösste Traum der Erde, aber wenn man da draussen ist, will man einfach nur wieder zurück zu Familie und Freunden. Es ist eine besondere Sache, ein Mensch zu sein, und es ist eine besondere Sache, auf dem Planeten Erde zu sein.» Koch sagte, die Erde habe sich von weitem angefühlt wie ein «Rettungsboot».

Die Crew war in der Nacht zum Samstag (MESZ) nach rund zehn Tagen im All im Pazifik nahe San Diego wieder auf der Erde gelandet. Danach wurden die Astronauten medizinisch untersucht und später dann weiter nach Houston geflogen, wo sie ihre Familien und Freunde wiedersehen konnten.

Sie waren die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie flogen um den Mond herum und entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor. (sda/dpa)

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Auf zum Mond: Die «Artemis 2»-Mission
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Auf zum Mond: Die «Artemis 2»-Mission

Die Crew der «Artemis 2»-Mission: Missionsspezialist Jeremy Hansen, Pilot Victor Glover, Kommandant Reid Wiseman und Missionsspezialistin Christina Koch. Hansen ist Kanadier, die anderen kommen aus den USA.
quelle: keystone / chris o&#039;meara
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