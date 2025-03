Seit 20 Jahren stand ein Felsbrocken auf dem Schulhof von Biloela. Nun sind 66 versteinerte Dinosaurier-Fussspuren entdeckt worden. Bild: University of Queensland

66 Dinosaurier-Fussspuren in australischer Schule entdeckt

Unverhoffter Fund in Australien: Auf einem seit mehr als 20 Jahren weitgehend unbeachtet in einer Schule herumstehenden Felsbrocken sind zahlreiche versteinerte Dinosaurier-Fussspuren entdeckt worden. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnnen präsentierten den Fund am Mittwoch.

«Es ist unglaublich, dass ein so reiches Stück Geschichte all' diese Zeit über auf einem Schulgelände war» Anthony Romilio, Paläontologe

Bergarbeiter hatten die mit dreizehigen Fussabdrücken übersäte Steinplatte 2002 bei Arbeiten in einer Kohlegrube entdeckt und einer Schule in der Kleinstadt Biloela im Nordosten Australiens geschenkt, wo sie seither in der Eingangshalle stand. Erst als Wissenschaftler in der Region einen Aufruf starteten, mögliche Dino-Fossilien zu melden, erinnerten sich Lehrer an die im Schul-Foyer verstaubende Steinplatte.

Auf diesem Felsbrocken befindet sich eine wissenschaftliche Sensation. Bild: University of Queensland

«Den Leuten an der Schule war nicht wirklich klar, was sie da haben», schilderte Forscher Romilio. «Einige dachten, es wäre eine Nachbildung und nicht wirklich echt.» Der Wissenschaftler von der University of Queensland äusserte sich begeistert über den Fund: Die Platte enthalte «eine der höchsten Konzentrationen an Dinosaurier-Fussspuren», die jemals in Australien gefunden worden seien. Sie stammten zudem aus dem frühen Jura-Zeitalter vor rund 200 Millionen Jahren, aus dem in Australien keine versteinerten Dino-Knochen erhalten sind.

So soll der Anomoepus scambus, der Dinosaurier, der für die Fussabdrücke verantwortlich ist, etwa ausgesehen haben. Bild: University of Queensland

Insgesamt wurden auf der knapp einen Quadratmeter grossen Steinplatte 66 einzelne Fussabdrücke entdeckt. Sie stammen von einem kleinen Pflanzenfresser namens Anomoepus scambus, der auf zwei Beinen lief. Romilio veröffentlichte seine Untersuchungen über den Fund gemeinsam mit einem Forschungsteam in der Fachzeitschrift «Historical Biology». (sda/afp/les)