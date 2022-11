Seit 20 Jahren wird über Sinn und Unsinn der Schaltsekunde diskutiert. Diese wurde eingeführt, um die Weltzeit an die Rotation der Erde anzugleichen. Die Definition einer Sekunde passt nämlich nicht ganz zur tatsächlichen Dauer, die unser Planet benötigt, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Die Erde benötigt nämlich einen Sekundenbruchteil länger als die mit 86'400 Sekunden festgelegte Dauer eines Tages . Um diese angestaute Zeit wieder auszugleichen, wurde in unregelmässigen Abständen eine zusätzliche Sekunde eingeführt. Statt dass die Zeiger um 23:59:59 auf 00:00:00 springen, wird die Sekunde 23:59:60 eingeschoben, um die Differenz auszugleichen. Mit dem Schaltjahr hat dieses Phänomen jedoch nichts zu tun.

Nasa-Mission «Artemis 1» erstmals nah am Mond vorbeigeflogen

Rund eine Woche nach dem Start ist die «Orion»-Kapsel der Nasa-Mondmission «Artemis 1» ihrem Ziel erstmals ganz nah gekommen.

Auf dem Weg in ihre Umlaufbahn um den Mond sei die Kapsel am Montag in rund 130 Kilometer Entfernung am Erdtrabanten vorbeigeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Näher werde sie dem Mond während ihres restlichen Flugs nicht mehr kommen.