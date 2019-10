Wissen

14 Promis, die erst nach ihrem 30. Geburtstag berühmt wurden



Seien wir doch mal ehrlich: Wenn man 30 Jahre alt wird, ist das ein ganz spezieller Moment. Und nicht wenige Geburtstagskinder erleben dann diesen einen, kurzen Moment, in dem es hauptsächlich darum geht, dass man karrieretechnisch noch immer nichts in seinem Leben erreicht hat.

Dabei wusste man doch mit 16 Jahren, dass man später mal reich und berühmt sein würde! Doch wisst ihr was? Auch wenn ihr nun in euren 30ern seid, könnt ihr noch einiges erreichen – wie diese 14 Promis beweisen.

Joanne K. Rowling

Bild: AP/Invision

1997 erschien die allererste Auflage von «Harry Potter und der Stein der Weisen». Gerade einmal 500 Stück wurden gedruckt, da der Verlag nicht an einen grossen Erfolg glaubte. Glücklicherweise kam es für die damals 32-Jährige anders.

Stan Lee

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Mit 17 Jahren fing Stan Lee in einem Comic-Verlag an und arbeitete sich kontinuierlich nach oben. 1961 konnte er schliesslich endlich seinen ersten eigenen Comic veröffentlichen. Zu dieser Zeit war er 39 Jahre alt.

Oprah Winfrey

Bild: AP/Invision

Oprah Winfrey war 32 Jahre alt, als sie ihre erste eigene Talkshow bekam und zur US-Talkshow-Ikone schlechthin aufstieg. Dabei war sie noch wenige Jahre zuvor als News-Moderatorin rausgeflogen, weil sie zu emotional gewesen sei.

Bryan Cranston

Bild: AP/Invision

Cranston war 44 Jahre alt, als er seine erste Kultrolle als Familienvater Hal in der Serie «Malcolm mittendrin» ergatterte. Zuvor hatte er sich mit kleineren Rollen durchgeschlagen.

Astrid Lindgren

1944 erschien im Stockholmer Verlag Rabén & Sjögren Lindgrens erstes Buch «Britt-Mari erleichtert ihr Herz». Lindgren war damals 37 Jahre alt. 1945 erschien mit «Pippi Langstrumpf» schliesslich das Jugendbuch, mit dem Lindgren weltberühmt wurde.

Liam Neeson

Bild: AP/Invision

Nachdem Neeson mit kleineren Rollen in diversen Filmen im Schatten grosser Stars gestanden hatte, schaffte er 1993 endlich den Durchbruch. Als er die Hauptrolle in «Schindlers Liste» spielte, war er bereits 40 Jahre alt.

Susan Boyle

Bild: Amy Sussman/Invision/AP/Invision

2009 überraschte Susan Boyle bei der Reality-Show «Britain's Got Talent» mit einer unglaublichen Vorstellung. Damit konnte sie sich ihren Traum einer Gesangskarriere im Alter von 47 Jahren erfüllen.

Bob Ross

Bild: mental floss

Kaum zu glauben, aber bevor Bob Ross als hypnotischer Maler bekannt wurde, war er 20 Jahre lang in der Air Force gewesen! Er brachte sich selbst das Malen bei und tourte ab 1981 durch die USA. Dadurch wurde er so populär, dass er schliesslich 1983 seine eigene TV-Sendung bekam – im Alter von 41 Jahren.

Jessica Chastain

Bild: AP

Bei Jessica Chastain sah es lange so aus, dass es mit der Schauspielkarriere nicht klappen würde. Dann bekam sie 2011 – im Alter von 34 Jahren – eine Nebenrolle in «The Help» und spielte sich damit in die Herzen der Hollywood-Produzenten.

Samuel L. Jackson

Bild: EPA/EPA

Als Jackson 1993 seinen Durchbruch schaffte, war er schon 20 Jahre lang als Schauspieler tätig gewesen. Allerdings nur immer in kleineren Rollen. Erst mit 46 Jahren stellte sich dank seiner Rolle in «Pulp Fiction» der Ruhm ein.

Caterina Fake

Du kennst Caterina Fake nicht? Macht nichts. Ihr Produkt kennst du aber garantiert: Flickr. 2004 gründete sie die Plattform im Alter von 33 Jahren, zusammen mit einem Kollegen. Ein Jahr später kaufte Yahoo den Fotodienst für 30 Millionen Dollar.

Tina Fey

Bild: Greg Allen/Invision/AP/Invision

Ende der 90er-Jahre war Tina Fey Chefautorin von Saturday Night Life. Zu dieser Zeit fing sie erstmals an, kleinere Rollen in Sketchen zu übernehmen. 2006 startete sie schliesslich mit der Serie «30 Rock» durch und setzte 2008 mit einer Sarah-Palin-Parodie noch einen obendrauf.

Christoph Waltz

Bild: EPA/EPA FILE

Christoph Waltz war schon lange Schauspieler gewesen, bevor er seinen Durchbruch hatte, doch wirklich bekannt war er dem breiten Publikum nicht. Als er 2009 mit «Inglourious Basterds» den Grundstein für seinen Ruhm legte, war er 53 Jahre alt.

Grandma Moses

Anna Mary Robertson Moses hatte schon immer gerne gemalt. Aber erst im Alter von 75 Jahren hatte sie Zeit dafür. 1940 – fünf Jahre später – bekam sie ihre erste eigene Ausstellung. 1950 drehte man sogar einen Dokumentarfilm über ihr Leben, der für einen Oscar nominiert wurde. 2006 wurde eines ihrer Bilder für 1,2 Millionen Dollar verkauft.

(pls)

