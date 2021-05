Wissen

Du wirst bald 30? Freu dich, jetzt wird dein Leben echt fantastisch!



Du wirst bald 30? Freu dich, jetzt wird dein Leben echt fantastisch!

Du wirst bald 30? Und du denkst, du wirst bald alt? Vergiss es, du ahnst gar nicht, wie jung du noch bist! Wie schön! In den nächsten zehn Jahren ist dein Gesicht diese unwiderstehliche Mischung zwischen jung und interessant. Du wirst es spätestens dann feststellen, wenn du mal über 40 bist und dir deine Fotos von heute anschaust. Geniess den Blick in den Spiegel, entspann dich und sei stolz auf dich.

Belohn dich mit der grössten Geburtstagsparty ever. Du wirst dich gern daran erinnern, versprochen.

30 ist das erste Hochplateau deines Lebens. Du kannst um dich schauen und dir sagen: All das habe ich schon erreicht. Denn im Gegensatz zu 20 ist es viel: Du lebst jetzt nicht mehr zuhause, dein Ort ist jetzt selbst gewählt und selbst definiert. Du gehst auch nicht mehr an die Decke, wenn du das Erbe deiner Eltern in dir selbst erkennst. Deine Ausbildung liegt hinter dir, selbst wenn du dir mit deinem Studium Zeit gelassen haben solltest.

Wenn dir jetzt einer sagt, was du zu tun hast, gibt er dir dafür Geld.

Du bist jetzt in einem Job. Vielleicht schon seit zehn, zwölf Jahren, vielleicht erst seit zwei. Auf jeden Fall hast du Erfahrung in der Arbeitswelt, und aus Erfahrung ergibt sich Souveränität. Denn in einen Job muss man sich hineinleben wie in eine Beziehung.

Ausser, du bist ein Genie. Aber dann ist sowieso alles anders. Und Genies gibt es noch weniger als Lotto-Millionäre. Deine Souveränität macht dich genau jetzt so ehrgeizig wie noch nie vorher. Und das zahlt sich aus.

Deine Vorgesetzten trauen dir jetzt was zu und fördern dich. Du bist ihre Zukunft.

Auch in der Liebe bist du jetzt erfahrener als in deinen Zwanzigern, als alles ein riesiges Drama war und Beziehungsfähigkeit schier unmöglich schien vor lauter Spannungen, Problemen und Gefühlen, gross wie das Weltall. Mit 30 beginnst du, dich selbst objektiver zu betrachten. Mit 30 beginnst du, deine Fehler und Fähigkeiten realistischer einzuschätzen, und dieses bisschen Realismus erlaubt dir am Ende sehr viel Freiheit. Du bist dann nicht mehr so sehr in dir selbst gefangen.

Du selbst, das wirst du merken, hast dir in deinen Zwanzigern den grössten Stress gemacht.

Wenn du jetzt seufzt und sagt: «Ich bin 28 und habe die grosse Liebe noch nicht gefunden!», dann sag ich: «Gib dir zwei, drei Jahre Zeit, alles wird gut.» Meine grosse Liebe kam erst mit 35. Und hätte ich gewusst, wie gross und wundervoll sie wird, ich hätte die vielen kleinen Lieben vorher sehr viel unbeschwerter genossen.

Don't worry, die Liebe und du, ihr läuft einander unweigerlich in die Arme.

Sei selbstbewusst, sei ruhig auch überheblich, noch darfst du das, noch gehörst du zur Jugend, und die muss nicht ruhig und nicht angepasst sein. Die Jugend muss wollen. Alles. Die Welt. Dafür bekommst du vieles. Genau jetzt.

P.S. Ach ja, falls du vorhast, «irgendwann» eine Familie zu gründen, dann bring's besser bald hinter dich. Beziehungsweise frag dich: Hätte ich selbst gern alte Eltern gewollt? Sei ehrlich. Alles andere geht jetzt genau so schnell vorwärts, wie es für dich gut ist.

