NASA entdeckt kuriose Formation auf dem Mars – und das Internet läuft zur Hochform auf

Als der Preserverance-Rover im Februar auf dem Mars landete, war das Interesse an der neuesten Mars-Mission der NASA gross. Seit dem erfolgreichen Flug des Mars-Helikopters Ingenuity am 19. April wurde es jedoch still um die Nasa-Geräte auf dem roten Planeten. Nun haben die Weltraumforscher erneut interessante Bilder erhalten, jedoch nicht von Preserverance-, sondern vom Curiosity-Rover:

Auf den von Nasa-Ingenieur Kevin M. Gill geposteten Bildern ist eine spezielle Steinformation zu sehen. Diese hat tatsächlich die Form eines Bogens. Entstand sie natürlich oder handelt es sich tatsächlich um eine künstliche Formation? «Ich überlasse es den Wissenschaftlern zu erklären, was zum Teufel hier vorgeht», so Gill auf Twitter.

Dann kam die Internet-Community

Bevor sich die Wissenschaft aber dazu äussern konnte, meldeten sich unter dem Tweet jedoch bereits einige Amateur-Forscher mit Vorschlägen, was dieser Steinbogen darstellen könnte.

Das sagt die Wissenschaft

Ist der Bogen der Beweis für Aliens auf dem Mars? Leider nein. Solche Bögen formen sich auch auf der Erde häufig ganz natürlich. Mehrere Nasa-Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Formation durch Erosion gebildet haben könnte.

Für ein Bauwerk ist der Bogen schlicht auch etwas zu klein – er misst nur wenige Zentimeter im Durchmesser. (leo)