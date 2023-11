Der Pferdekopfnebel, aufgenommen vom Euclid-Teleskop. Bild: keystone

Das sind die ersten Farbbilder der Weltraummission Euclid

Das Weltraumteleskop Euclid hat die ersten Farbbilder aus dem Kosmos zur Erde gesendet. Sie zeigen das enorme Potenzial der Mission.

Das Weltraumteleskop Euclid hat die ersten Farbbilder aus dem Kosmos zur Erde gesendet. Sie zeigen das grosse Potenzial der Mission, an der auch Schweizer Institutionen beteiligt sind, wie die Europäische Weltraumorganisation ESA am Dienstag mitteilte.

Die irreguläre Zwerggalaxi Barnard (auch bekannt als NGC 6822 und IC 4895), aufgenommen von Euclid. Bild: keystone

«Es ist wahnsinnig spannend die ersten Bilder zu sehen» sagte Julian Adamek von der Universität Zürich (UZH) zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Forscher arbeitet seit über zehn Jahren an der Euclid-Mission. «Man sieht zum ersten Mal, was die Instrumente können.»

Die Galaxie IC 342, aufgenommen von Euklid. Bild: keystone

Nie zuvor war ein Teleskop in der Lage, so scharfe astronomische Bilder über einen so grossen Bereich des Himmels zu erstellen, hiess es von der ESA.

Der 7200 Lichtejahre entfernte Kugelsternhaufen namens NGC 6397, aufgenommen von Euclid. Bild: keystone

Mit dem Teleskop will die ESA die bisher umfangreichste 3D-Karte des Universums erstellen und dessen Entwicklung innerhalb der letzten zehn Milliarden Jahre erforschen. Die Sonde war im Juli ins All gestartet.

Der 240 Millionen Lichtjahre entfernte Perseushaufen, aufgenommen von Euclid. Bild: keystone

Aus der Schweiz sind neben der UZH die Fachhochschule Nordwestschweiz, die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne und die Universität Genf an Euclid beteiligt. (sda)

Blick in die Missionskontrolle der ESA in Darmstadt. Bild: keystone