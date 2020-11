Im Jahr 2002 noch an der Spitze, heute nur noch auf Rang 13 – so geht es Müttern in der Schweiz

5 Indikatoren für Mütter-Index

1. Gesundheit von Müttern – gemessen an der Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau im Zusammenhang mit einer Mutterschaft zu Tode kommt. (Angaben in 1 Frau von der jeweils genannten Zahl)

2. Wohlbefinden der Kinder – gemessen an der Wahrscheinlichkeit, dass das Kind zwischen der Geburt und dem Erreichen des fünften Lebensjahres stirbt. (Angaben in pro 1000 Geburten)

3. Bildungsstatus – gemessen an der erwarteten Dauer des formellen Schulbesuchs des Kindes. (Angabe in Jahren)

4. Wirtschaftlicher Status – gemessen am Bruttoinlandseinkommen pro Kopf. (Angaben in US-Dollar)

5. Politischer Status – gemessen an der Frauenbeteiligung in der jeweiligen Regierung. (Angaben in Prozent)