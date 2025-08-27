wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Stadt Zürich kontrolliert Unterbelegung von Wohnungen

In einer Wohnung eines mehrstoeckigen Wohnhauses brennt am Morgen Licht, aufgenommen am Donnerstag, 16. Januar 2014 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Zurzeit gelten 1100 Stadtzürcher Wohnungen als unterbelegt. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Stadt Zürich kontrolliert Unterbelegung von Wohnungen

27.08.2025, 10:5427.08.2025, 11:06
Mehr «Schweiz»

Die Stadt Zürich setzte nach einer Übergangsfrist die Vermietungsordnung aktiv durch und überprüft die Einhaltung bei bestehenden Mietverhältnissen städtischer Wohnungen. Rund 1100 Wohnungen gelten als unterbelegt, gut 150 davon stark.

Der Gemeinderat hatte 2018 die neue Verordnung zur Vermietung von städtischen Wohnungen verabschiedet. Sie regelt die Wohnsitzpflicht in der Stadt Zürich, Mindestbelegung pro Wohnung sowie Einkommensgrenzen der Mietenden.

Seit 2019 werden neue Mietverhältnisse nach diesen Vorgaben abgeschlossen. Für bestehende Mietverhältnisse galt eine fünfjährige Übergangsfrist, in der Mietende eigenverantwortlich Anpassungen vornehmen konnten, etwa durch einen Wohnungswechsel.

Nun kontrolliert die Stadt auch die bestehenden Mietverhältnisse, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Stark unterbelegte Wohnungen im Fokus

In einem ersten Schritt stehen stark unterbelegte Wohnungen im Fokus – also solche, bei denen die Mindestbelegung um zwei Personen unterschritten ist – sowie Verstösse gegen die Wohnsitzpflicht. Laut Medienmitteilung gelten derzeit rund 1100 städtische Wohnungen als unterbelegt, davon gut 150 als stark unterbelegt. Die betroffenen Mietparteien wurden schriftlich über den Handlungsbedarf informiert.

Gemäss Mietreglement sind Mietparteien verpflichtet, eine Unterbelegung innerhalb eines Jahres aktiv anzugehen. Betroffene erhalten auf Wunsch bis zu zwei Ersatzwohnungsangebote, sofern verfügbar.

Bei Verstoss gegen die Wohnsitzpflicht muss der Wohnsitz innerhalb von drei Monaten in die Stadt Zürich verlegt werden. Die unbegründete Ablehnung beider Ersatzangebote oder eine Missachtung der Wohnsitzpflicht könne zur Kündigung des Mietverhältnisses führen, heisst es.

Aufwändige Umsetzung

Die Stadt betont, dass die Umsetzung einige Zeit in Anspruch nehme und schrittweise erfolge, weil die Anzahl freier Wohnungen begrenzt sei und Wohnungstausche mit erheblichem Aufwand verbunden seien. In einem späteren Schritt sollen auch leichte Unterbelegungen behoben werden, also Wohnungen, bei denen die Mindestbelegung um eine Person unterschritten ist.

Diese Vermietungsordnung gilt für rund 7400 städtische Wohnungen. Für die gut 200 subventionierten Wohnungen kommen weiterhin die Vermietungskriterien der kantonalen und städtischen Wohnbauförderung zur Anwendung.

Einzelne Mietparteien hatten Beschwerde gegen die neuen Vertragsbestandteile eingelegt. Das Bundesgericht wies diese im Sommer 2024 letztinstanzlich ab. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vater versteckt sich mit seinen 3 Kindern in neuseeländischer Wildnis
1 / 11
Vater versteckt sich mit seinen 3 Kindern in neuseeländischer Wildnis

Tom Phillips soll seine drei Kinder in die Wildnis Neuseelands gebracht und dort versteckt haben.
quelle: polizei neuseeland
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sandsturm rollt über Arizona und Nevada
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Trump wird Diktator – nicht nur für einen Tag
3
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Pünktlichkeit der Flüge in der Schweiz ist gestiegen
Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr 2025 über 868'000 Flüge kontrolliert und überwacht. Damit ist das Niveau wieder so hoch wie vor der Corona-Pandemie. 96 Prozent der Flüge waren pünktlich.
Zur Story