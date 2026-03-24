Sag mir deinen Namen und ich sage dir, woher du kommst: So heisst man in deiner Gemeinde

Du kennst sicher auch einen Müller, Meier oder Schmid. In rund der Hälfte der Schweizer Ortschaften gehören diese Namen zu den fünf meist verbreitetsten. Aber welcher Nachname ist an deinem Wohnort der häufigste? Die grosse Übersicht.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Wissen»

Jedes Dorf hat seine typischen Namen. Arnold in Bürglen UR. Kälin in Einsiedeln SZ. Camenzind in Gersau sZ. Oder Betschart, Gwerder und Schelbert in Muotathal SZ. Aber welcher Nachname dominiert an deinem Wohnort? Und wie viele hören dort wirklich auf diesen Namen?

Das Bundesamt für Statistik aktualisiert die Daten für die Nachnamen jährlich. Die Namensvielfalt in der Schweiz ist enorm, insgesamt gibt es über eine halbe Million verschiedene Nachnamen, wobei verschiedene Schreibweisen separat gezählt werden. 180'000 Nachnamen kommen dabei in einer der 2110 Schweizer Gemeinden mindestens dreimal vor.

Häufigste Nachnamen der Schweiz

Der häufigste Nachname in der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ist Müller, gefolgt von Meier und Schmid. Mit 52'889 Personen machen die Müllers jedoch nur 0,6 Prozent der gesamten Bevölkerung der Schweiz (9,05 Millionen) aus (Meier: 32'441 Personen, Schmid: 30'219 Personen).

Häufigste Nachnamen pro Sprachregion

Damit ist Müller auch der häufigste Nachname in der Deutschschweiz (48'889 Personen). Der häufigste Nachname in der Romandie ist da Silva (10'365 Personen). In der italienischsprachigen Schweiz ist es Bernasconi (2215 Personen) und in der rätoromanischen Schweiz Derungs (231 Personen).

Auffallend in der Romandie: Ursprünglich in der Schweiz verbreitete Nachnamen wie Favre (Rang 6), Martin (Rang 10) oder Müller (13) sind nur drei vertreten, der Rest hat eine portugiesische Herkunft. Da Silva ist mit insgesamt 17'362 Personen in der ganzen Schweiz der häufigste Nachname mit ausländischer Herkunft. Insgesamt ist er hierzulande der achthäufigste Nachname.

Top 5 in deiner Gemeinde

Aber wie verbreitet ist dein Nachname? Hier gibt es die Top-5-Namen jeder Schweizer Gemeinde. Bist du irgendwo mit dabei?

Gemeinden mit höchstem Anteil gleicher Namen

Im kleinen Rebévelier im Berner Jura leben 2024 nur 32 Menschen. 25 davon hören auf den Nachnamen Amstutz. Damit weist der Ort mit Abstand den grössten Anteil eines einzigen Nachnamens aus. Dahinter folgt Riemenstalden mit knapp 40 Prozent Betscharts.

In diesen Orten hat der grösste Anteil den gleichen Nachnamen*:

Rebévelier BE: Amstutz (78,13%) Riemenstalden SZ: Betschart (38,82%) Simplon VS: Arnold (37,37%) Staldenried VS: Abgottspon (32,26%) Bosco/Gurin TI: Tomamichel (29,79%) Cerentino TI: Beroggi (29,73%) Ferden VS: Werlen (28,63%) Innerthal SZ: Mächler (27,75%) Saas-Baeln VS: Burgener (24,93%) Ausserberg VS: Schmid (24,69%)

* Mindestens 10 Personen mit dem gleichen Namen

Eine grosse Namensvielfalt weist im Gegensatz dazu Chêne-Bougeries auf. Im Genfer Ort mit rund 14'000 Einwohnern sind Martin und Perez die häufigsten Nachnamen. Sie kommen aber je nur 32-mal vor, was 0,22 Prozent entspricht.

Woher die Schweizer Familiennamen stammen

Du willst lieber wissen, woher dein Familienname ursprünglich stammt? Dann gib ihn hier in unser Tool ein:

Woher stammt dein Familienname? vor 1800 1801 - 1900 1901 - 1962 Name Gemeinde Namen nicht gefunden Gemeinde nicht gefunden

So häufig ist dein Vorname

Du willst lieber deinen Vornamen checken? Schau hier, wie beliebt dein Name in der Schweiz ist:

Vergleiche die Beliebtheit der Vornamen in der Schweiz Anzahl Vornamen pro Jahrgang der lebenden Bevölkerung (Stand: 31.12.2023) Maximal 4 Namen erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl. Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2023. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Grafik: watson • Quelle: Bundesamt für Statistik