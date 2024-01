Video: youtube/themalibuartist

Sensationelle Aufnahmen: Ist das das erste Video eines neugeborenen Weissen Hais?

Einem YouTuber ist das Unmögliche gelungen: Er konnte womöglich erstmals das Junge eines Weissen Hais sichten und ablichten.

Anna-Lena Janzen / t-online

Mehr «Wissen»

Ein Artikel von

In der Tiefe des Ozeans gibt es noch einiges zu erforschen, beispielsweise wie die Geburt eines Weissen Hais abläuft, da Forscher bis heute keine solche beobachten konnten. Nun ist jedoch ausgerechnet einem YouTuber eine ähnlich bedeutsame Entdeckung gelungen: An einem Strand nahe Santa Barbara in Kalifornien schoss Carlos Gauna im vergangenen Juli erstmals ein Foto von einem Fisch, das Experten als neugeborenen Weissen Hai einschätzen.

Sieht so ein neugeborener Weisser Hai aus? Bild: youtube/TheMalibuArtist

Die Vermutung: Die Stelle in Südkalifornien könnte den Weissen Haien als Kinderstube dienen. Schon in den vergangenen Jahren hatte Gauna dort vermutlich schwangere Haie beobachtet, wie er in einem Post auf Instagram schrieb.

«Dieser kleine weisse Hai, der fast wie ein Albino aussah, kam an die Oberfläche», erzählte Gauna der britischen BBC von seiner Entdeckung. Als er seine Drohne näher heranfliegen liess, wurden weitere Details des Hais sichtbar. Er soll ganz weiss gewesen sein, aber die weisse Schicht schien abzublättern. Gauna war an dem Tag in Begleitung des Haiforschers Phil Sternes von der University of California. Auch Sternes sei wegen der Entdeckung ganz ausser sich gewesen.

Der BBC erzählte der Wissenschaftler, dass ihm vor allem die Form des Hais auffiel: Seine Flossen seien runder als gewöhnlich. Das sei etwas, was man bei Hai-Embryonen und neugeborenen Tieren beobachte. Die weisse Schicht könnte dem Forscher zufolge ein Beweis dafür sein, dass der Hai gerade geboren sei und daher noch eine schleimartige Substanz auf seinem Körper habe.

Ein weiterer Forscher, James Worthington von der Universität San Diego, half den beiden bei der Grössenbestimmung des Hais. Anhand des Abstands der Drohne von der Meeresoberfläche und des Beschneidungsfaktors berechnete er eine Länge von etwa 1,5 Metern – etwa die richtige Grösse für ein Neugeborenes.

«Das erhöht manchmal meine Herzfrequenz»

Einige andere Meeresbiologen warnten jedoch davor, vorschnell den Schluss zu ziehen, dass es sich definitiv um einen neugeborenen Weissen Hai handelt. So erklärte Dr. Chris Lowe vom Haifischlabor der California State University gegenüber der BBC, es gebe auch andere Erklärungen für die weisse Schicht. «Sicher, es könnte sich um einen neugeborenen Hai handeln oder um einen Hai mit einer Hautkrankheit oder um eine Reihe anderer Dinge, an die wir noch gar nicht gedacht haben», sagte er. «Leider handelt es sich um eine Stichprobe von nur einer Person. Ich denke, viele Wissenschaftler würden zustimmen, dass wir viel mehr Beweise brauchen, um diesen Bereich als Ort für die Welpenaufzucht in Betracht zu ziehen.»

Hier kannst du die Aufnahmen sehen: Video: youtube/themalibuartist

In einem Bericht zu ihrer Entdeckung räumten Sternes und Gauna ein, dass der Hai möglicherweise an einer Hautkrankheit leidet. Sternes schrieb jedoch: «Das Besondere an diesem Hai ist, dass er eine weisse Schicht hat.» Er habe ausführlich dazu in der Literatur recherchiert, konnte jedoch nichts übereinstimmendes finden. Es könnte sich also um einen unbekannten Hautzustand handeln, der noch nie dokumentiert wurde, was ebenfalls einzigartig wäre, so Sternes. Die beiden glauben jedoch, dass diese Theorie die anderen Beweise aus Gaunas Aufnahmen ignoriert: die Form der Flossen und die Grösse des Hais.

Gauna ist auf YouTube als «TheMalibuArtist» bekannt geworden und macht mit seiner Drohne fantastische Aufnahmen von Haien aus der Luft. Seine YouTube-Videos, die bereits mehrere zehn Millionen Mal aufgerufen wurden, zeigen oft Weisse Haie, die bedenklich nahe an Menschen heranschwimmen. «Das erhöht manchmal meine Herzfrequenz. Ich habe noch keinen Hai gesehen, der aggressiv wurde oder aggressives Verhalten in der Nähe eines Menschen zeigte, aber das ist nur menschlicher Instinkt», so Gauna über seine Arbeit. Bewaffnet mit seiner Drohne und viel Geduld hofft er nun, dass er eines Tages der erste sein wird, der auch eine Haigeburt filmt.