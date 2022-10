Video: watson

Amerikanerin kommt Bison-Herde zu nah – das passt denen gar nicht

Rebecca Clark, Bürgerin der USA und lebhaft in Texas, ist alleine auf einer Wanderung im Caprock Canyons Park unterwegs gewesen. Bei dem Versuch an den Bisons vorbeizulaufen, ist Clark den Tieren zu nahe gekommen, wie in ihren TikTok-Videos zu sehen ist. Eines der Bisons rammte die Wanderin:

Die Amerikanerin musste von einem Helikopter aus dem Park gerettet werden und wurde im Spital in Wichita Falls, Texas, behandelt. Clark wurde vom Bison unter anderem am Rücken verletzt.

«Ich war zu nah»

Bisons sind die grössten Landtiere in Nordamerika. Bei einer Begegnung mit den Tieren ist es wichtig, genügend Abstand zu halten. Laut dem «Texas State Parks&Wildlife Department» sind erhobenen Schwänze, gesenkten Köpfe und Scharren auf dem Boden Anzeichen dafür, dass sich die Tiere bedroht fühlen.

Im Video ist deutlich zu sehen, wie all diese Merkmale auf das Verhalten der Bisons zutrifft. Clark kann in der Beschreibung zu ihrem TikTok-Video daher nur resümieren: «Ich war zu nah.» (fwe).

