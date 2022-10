Luchs beobachtet Pilzsammler in Neuenburg: «In dem Moment hatte ich keine Angst, aber …»

Genderneutrale Toiletten an der FHNW: So will die Fachhochschule vor Ausgrenzung schützen

Riesiger Ansturm: Millionenverkäufe an der Art Basel in Paris

1000 Jahre Europa in 75 Sekunden – so hat sich die Schweiz verändert

Renovate Switzerland blockiert am Morgen Autobahnausfahrt in Zürich

So würde ein Headhunter nach dem neuen Bundesrat suchen

Lassen wir die Politik einmal beiseite. Nach welchen Kriterien würde ein professioneller Personalvermittler ein neues Mitglied der Schweizer Landesregierung rekrutieren? Ein Headhunter erklärt seine Kriterien.

Was wäre, wenn es keine Rolle spielte, ob der Kandidat aus Zug oder Bern kommt? Wenn es niemanden interessierte, ob die Anwärterin schon einmal zum Kaffee in Herrliberg gewesen ist oder nicht? Was wäre, wenn ein professioneller Headhunter den Bundesrat suchte und die Kriterien unbeachtet blieben, die in Bundesbern zählen?