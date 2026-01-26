freundlich
Vollmond am 1. Februar 2026: Was den Schneemond so faszinierend macht

Vollmond: Ein faszinierendes Ereignis, das die Menschheit seit den Anfängen beschäftigt.
Im Winter ist die Nacht länger, die Sonne steht tief, und die Luft ist oft klarer. So wirkt der Vollmond oftmals heller.Bild: shutterstock

Was den Februar-Vollmond so besonders macht

Der zweite Vollmond des Jahres tritt am 1. Februar 2026 um 23:09 Uhr MEZ ein. Er steht im Sternbild Krebs und wird Schneemond genannt.
26.01.2026, 15:49

Am Sonntag, 1. Februar 2026, erreicht der Mond um kurz vor Mitternacht – um 23:09 Uhr MEZ – seine volle Phase. Es ist der zweite von dreizehn Vollmond des Jahres. Die Mondphasen folgen nicht genau unserem Kalender, deshalb gibt es ab und zu ein Jahr mit 13 Vollmonden.

Der Februar-Vollmond wird auch Schneemond bezeichnet, weil für diesen Monat starken Schneefällen und der eisige Witterungen typisch sind. Der Begriff stammt ursprünglich von nordamerikanischen Ureinwohnern.

Mond distanziert sich wieder von der Erde

Nach drei Supermonden hintereinander ist nun Schluss mit Supermonden, die der Erde besonders nah kommen und deshalb grösser und heller wirken. Trotzdem ist der Februar-Vollmond ein wunderschöner Anblick. Denn im Winter steht die Sonne tief, und die Nächte sind länger. So wirkt der Vollmond sehr hell. Der nächste Supermond findet erst am 24. Dezember 2026 statt.

Ringförmige Sonnenfinsternis

Auf den Februar-Vollmond folgt der Neumond am 17. Februar, der gleich mit zwei besonderen Ereignissen verbunden ist. Zum einen fällt dieses Datum auf das Chinesische Neujahr. Die Feierlichkeiten dauern bis zum Vollmond am 3. März. Zum anderen ereignet sich am Tag des Neumonds eine ringförmige Sonnenfinsternis. Dieses Schauspiel ist allerdings nur in der Antarktis sichtbar.

Alle weiteren Vollmond-Termine:

  • 3. März 2026 – 12.37 Uhr
  • 2. April 2026 – 4.12 Uhr
  • 1. Mai 2026 – 19.23 Uhr
  • 31. Mai 2026 – 10.45 Uhr (Blue Moon – zweiter Vollmond im Mai)
  • 30. Juni 2026 – 1.56 Uhr
  • 29. Juli 2026 – 16.35 Uhr
  • 28. August 2026 – 6.18 Uhr
  • 26. September 2026 – 18.49 Uhr
  • 26. Oktober 2026 – 5.12 Uhr
  • 24. November 2026 – 15.53 Uhr
  • 24. Dezember 2026 – 2.28 Uhr
12 spannende Fakten zum Vollmond
2026 wird es 13 Vollmonde geben
