Ihre Eltern sind Würfel – diese Tiere haben Ecken und Kanten

Der indonesische Hobbygrafiker Aditya Arryant interessiert sich für kubische Formen. In seinem neusten Projekt transformiert er süsse Tierbilder via Photoshop in haarig kubische Wesen. Nach ihrer Verwandlung sehen die Tiere aus, als ob sie einer realistischen Version des Kultgames «Minecraft» entspringen.

Seine neuen Kreation stehen unter dem Überbegriff «Anicube», ein Schachtelwort aus Cube (Kubus) und Animal (Tier).

Hier haben wir also eine «Cubemouse»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 14. Jan 2017 um 3:43 Uhr

Ein «Cubinguin»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 13. Jan 2017 um 23:58 Uhr

Guckt mal diese «Cubieze»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 22:20 Uhr

Und das hier ist ein «Cubinchen»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 3:49 Uhr

Der «Cubiger» sieht aus wie aus einer Eisfabrik: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 20:57 Uhr

Wow, guck mal ein «Cubelfisch»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 3:30 Uhr

Eine «Cubowl» Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 20:47 Uhr

Das «Yackcub» ist ein süsser Riese: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 3:34 Uhr

Ein anmutiges «Cuponny» Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 18:06 Uhr

Der «Cubär» hat sich den Eisschollen in seiner Umgebung angepasst: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 4:36 Uhr

Was für ein schönes «Cubentier» Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 3:33 Uhr

Die «Cubente» ist auch mit von der Partie: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 14:36 Uhr

Ein lustiger «Cubmster»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 4:40 Uhr

Und zum Schluss noch einen «Cubnd»: Ein von Aditya Arryant (@ditpict) gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 2:08 Uhr

(jin via bored panda)

