Keystone

1,4 Tonnen! Schweizer in Australien wegen Kokainschmuggels festgenommen

Die australische Polizei hat den grössten Kokainfund in ihrer Geschichte gemacht. Sie beschlagnahmte 1,4 Tonnen von dem weissen Pulver auf einer Jacht. Unter den Festgenommenen war ein Schweizer Doppelbürger.

Die australische Polizei hat den grössten Kokainfund ihrer Geschichte gemacht. Auf einer neuseeländischen Jacht, die die Drogen von einem Schiff im Südpazifik abgeholt hatte, fanden die Polizisten 1,4 Tonnen Kokain im Wert von 237 Millionen Franken. Verhaftet wurden zwei Männer: Ein 63-jähriger Neuseeländer und ein 54-jähriger schweizerisch-fidschianischer Doppelbürger. Vier weitere Männer wurden in Sidney verhaftet.

Die Beschlagnahmung ist das Resultat einer zweieinhalbjährigen Ermittlung der australischen Bundespolizei und des neuseeländischen Zolls. «Diese Männer kennen sich seit Jahrzehnten», sagt der stellvertretender Chef der australischen Polizei Neal Gaughan gegenüber dem Sydney Morning Herald. «Niemand sieht das Blut, den Schweiss und die Tränen, die in diese Art von Ermittlungen fliessen», betonte Gaughan.

Den Männern, denen Drogenschmuggel vorgeworfen wird, droht bei einer Verurteilung lebenslange Haft. Den bisher grössten Kokainfund in Australien in einer einzigen Aktion gab es 2001 in Westaustralien. Damals wurden 938 Kilogramm der Droge beschlagnahmt. (sem)

Riesenechsen und gigantische Kängurus: Australiens Megafauna

Das könnte dich auch interessieren: Weshalb der Saurier das Spitzenspiel entschied – und es trotzdem nicht zum Happy End kommt Unglaublich aber wahr: Diese Dinge fanden wir vor 10 Jahren cool «Die ‹Arena› darf da nicht neutral bleiben» – Trump bringt sogar Projer an seine Grenzen In Juchitan soll es Menschen geben, die weder Mann noch Frau sind. Wir haben sie gefunden Ich darf nicht mehr in die USA reisen – so fucking what? Ich bin hier nicht das Opfer Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!