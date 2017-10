Schweiz

Luftfahrt

Grossandrang aber kein neuer Rekord am Flughafen Zürich



Grossandrang aber kein neuer Rekord am Flughafen Zürich

Das Wochenende in der Mitte der Herbstferien hat dem Flughafen Zürich einen weiteren Grossandrang beschert. Der bisherige Rekord vom 23. Juli mit 107'000 Passagieren wurde jedoch nicht geschlagen.

Am Freitag zählte der Flughafen rund 99'000 Fluggäste, am Samstag waren es 98'000 und am Sonntag etwas über 100'000, wie es am Montag auf Anfrage der SDA hiess. An einem durchschnittlichen Tag sind es rund 70'000 Passagiere. (sda)

Aus der Mottenkiste: Das Swissair-Grounding

«Erlebnisreiche» Landung in Zürich dank Sturmtief «Sebastian» 31s «Erlebnisreiche» Landung in Zürich dank Sturmtief «Sebastian» Video: srf

Filme, Autos, Flugzeuge – alles in Quiz-Form! Auf Deutsch sind sie die «Satansweiber von Tittfield». Doch der Original-Filmtitel lautet ...? Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall Wir zeigen dir das Auto, du sagst uns den Film! Planespotter aufgepasst! Wie gut kennt ihr diese Riesen-Flieger? Diesmal etwas schwieriger: Hier kommt das allseits beliebte watson-Filmauto-Quiz, Teil II! Planespotter aufgepasst! Diesmal wird es so richtig schwierig, ihr Klugsch... Bist du Han Solo, Luke Skywalker – oder etwa doch Jar Jar Binks? Kuriose Wirtschaft: Spiel das Quiz mit 10 unnützen Fakten und staune Wer kennt sich mit Drinks aus? Hier haben wir ein Quiz dazu Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo