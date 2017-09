Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist

So ähnlich sehen die Blasen an meinen Füssen nach einer Eishockey-Saison aus.

«The Fast and the Furious»

6. Von Tinder auf deinem Smartphone willst du Schlingel natürlich nichts erzählen, musst du aber. Wie lautet die Beschreibung für dein Profil?

Ich bin die Rolex des Tinder-Wühltisches. Zusammen können wir den Schwefelgeruch des Single-Daseins vertreiben.

*travel is the only thing you buy that makes you richer* #lovetotravel +++ Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. – Mahatma Gandhi

Ich traue eher einer Schlange als einem Menschen, denn Schlangen haben keine Beine mit denen sie dich hintergehen können.

Es ist hart, ein Diamant in einer Welt voller Klosteine zu sein!