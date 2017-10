Marathonläufer rennt mit dem Penis aus der Hose so schnell wie nie

Mit 2:21:51 Stunden stellt Jozef Urban beim Marathon in Kosice eine neue persönliche Bestzeit auf. Doch das ist nach dem Rennen nicht der Grund, weshalb der zehntplatzierte Slowake in die Schlagzeilen gerät. Vielmehr sind es sein bestes Stück und dessen zwei ständige Begleiter: Sie hängen Urban auf den letzten Metern ins Ziel für jeden sichtbar aus der Hose. Der Läufer lässt sich davon nicht irritieren und bleibt so 27 Sekunden unter seiner bisherigen Top-Zeit. (wtsn)

Wie überquert man die Strasse während eines Marathons? 52s Wie überquert man die Strasse während eines Marathons? Video: watson/Emily Engkent

