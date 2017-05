Warst du bei Dropbox oder einem dieser 6 Online-Dienste registriert? Falls ja ...😳

Adobe, Ashley-Madison, Badoo, Dropbox, Gawker, Linkedin und MySpace: Wenn du bei einer dieser Firmen ein Benutzerkonto hast (oder hattest), dann muss dich der Security Report 2017 der Swisscom interessieren. Und zwar brennend!

Rund eine Million Login-Informationen zu Nutzerkonten sind allein in der Schweiz bei sieben Datenlecks in verschiedensten Branchen und bei diversen Firmen gestohlen worden: Dies hat die Swisscom mit dem am Freitag veröffentlichten Security Report 2017 erstmals publik gemacht (hier als PDF verfügbar).

Konkret geht es um sieben Hackerangriffe, bei denen Kriminelle die Mailadressen und Passwörter von Schweizer Internet-Nutzerinnen und -Nutzern erbeuteten. In Klammern geben wir den …