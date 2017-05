Bild: KEYSTONE

Kurzzeitiges Chaos am Flughafen Zürich

Am Flughafen Zürich standen die Gepäckbänder am Donnerstagmorgen für kurze Zeit still.

Über Lautsprecher wurde das Bodenpersonal informiert über das weitere Vorgehen. Gegenüber dem «Blick» bestätigte der Flughafen Zürich, dass es sich um einen Stromausfall handelte. Weil die Systeme neu hochgefahren werden mussten, sei es zum kurzzeitigen Stillstand gekommen

Der Betrieb läuft unterdessen wieder normal. Dennoch haben sich aufgrund des verlängerten Auffahrt-Wochenendes lange Schlangen vor den Check-In Schaltern gebildet. Es ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. (ohe)

Das könnte dich auch interessieren: «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Anschlag in Manchester: Die Briten sind sauer wegen US-Leaks 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester in Alarmbereitschaft: Bombenexperten rücken zu Schule aus Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo