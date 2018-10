Schweiz

«Vaia»: Sturmtief fegt teils mit Orkanstärke durch die Schweiz



Hui, ist das luftig: Sturmtief «Vaia» fegt teils mit Orkanstärke durch die Schweiz

In der Nacht auf Dienstag ist Sturmtief «Vaia» von Süden nach Norden über die Schweiz gezogen. Dabei kam es lokal zu Orkanböen, etwa in Elm GL mit 130 Kilometern pro Stunde und in Lugano mit Tempo 129. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Auch in den Alpentälern pfiff der Wind gehörig, wie SRF Meteo mitteilte. Auf den Bergen wurden auf dem Gütsch ob Andermatt UR 213 Kilometer pro Stunde und auf dem Piz Martegnas GR Tempo 181 registriert. Am Dienstag bewegt sich «Vaia» nun von Deutschland weiter bis zur Nordsee.

Das war eine stürmische Nacht! Stellenweise gab es #Orkanböen:

Elm/GL 130 km/h

Lugano/TI 129 km/h

Bivio/GR 120 km/h

Auch auf den Bergen tobte #Vaia:

Gütsch/UR 213 km/h

Piz Martegnas/GR 181 km/h#Sturmhttps://t.co/FUt0ZRiJpS ^is — SRF Meteo (@srfmeteo) October 30, 2018

Die Behörden hatten aus Sicherheitsgründen bereits am Montag von Wanderungen und anderen Outdooraktivitäten abgeraten.

In der Schweiz bleibt es windig. Im Süden und in den Alpen lässt der Wind laut SRF Meteo zwar nach. Dafür weht im Norden starker Südwestwind mit Windböen von Tempo 60 bis 90, an exponierten Lagen sind auch bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Pässe und Strassen gesperrt

Im Tessin, Wallis und Graubünden hatte das Tief «Vaia» am Montag teils für heftige Niederschläge gesorgt. In vom Dauerregen betroffenen Gebieten wurden mehrere Strassen wegen Lawinen- oder Steinschlaggefahr gesperrt. Alleine die Bündner Polizei rückte seit dem Wochenende mehrere Dutzend Mal zu Verkehrsunfällen aus.

Der Wintereinbruch forderte auch die Schneeräumungsequipen stark. Sie hatten alle Hände voll zu tun auch mit dem Wegräumen der vielen auf die Strassen gefallenen Äste und der umgestürzten Bäume. Zahlreiche Alpenpässe wurden ab Montagmittag für die Winterpause geschlossen. Auch auf der Schiene kam es zu Behinderungen. (sda)

So begrüsst der Winter die Schweiz Video: srf

