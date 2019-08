Gerichtskommission vertagt Entscheid zu Laubers Wiederwahl



Der Entscheid, ob Michael Lauber Bundesanwalt bleiben soll, fällt erst in einer Woche. Das hat die Gerichtskommission am Mittwochabend bekannt gegeben. Das Parlament entscheidet aber wie geplant am 25. September. (sda)