E-Wanderhose und keine Wegweiser mehr: Wie wird die Zukunft des Wanderns?
Gast: Michael Roschi
Michael Roschi ist seit Anfang 2015 Geschäftsführer des Verbandes Schweizer Wanderwege. Als Leiter des Dachverbandes der 26 kantonalen Wanderweg-Organisationen kann man ihn eigentlich als «höchsten Wanderer der Schweiz» bezeichnen.
Roschi bezeichnet sich selbst als begeisterten Wanderer, Trailrunner, Skitourengänger und ist auch mit dem Mountainbike unterwegs. Dies alleine, mit der Familie, mit Freunden und auch beruflich.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht er über seine Aufgabe und wie er Wanderungen in den Alltag einbaut. Ein grosses Thema ist die Zukunft der liebsten Freizeitbeschäftigung der Schweizerinnen und Schweizer.
Wie sieht die Zukunft des Wanderns aus? Wandern wir nur noch dem Smartphone nach? Sehen wir Orte nur noch durch die Kameralinse? Wird man zum Aussenseiter, wenn man kein Exoskelett oder E-Wanderhosen trägt? Und braucht es überhaupt noch die gelben Wegweiser oder können wir die alle abmontieren? Und wie schaffen wir es, die Hotspots zu entlasten?
Die Antworten und den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:
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Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
Wettbewerb
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.