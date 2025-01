«Der Spatz im Kamin» ist sechsmal für Schweizer Filmpreis nominiert

Das Drama «Der Spatz im Kamin» hat mit sechs Nominierungen am meisten Chancen auf den Schweizer Filmpreis. Das wurde am Dienstagabend an den 60. Solothurner Filmtagen bekannt. Der Film taucht ein in den Kosmos einer Familie, in der sich die Anspannung zuspitzt.

Nach «Das merkwürdige Kätzchen» (2013) und «Das Mädchen und die Spinne» (2021) ist es der dritte Teil der «Tier-Trilogie» der Zwillingsbrüder Ramon (Buch, Regie, Schnitt) und Silvan Zürcher (Produktion). Der Film ist unter anderem in der Hauptkategorie «Bester Spielfilm» nominiert, wie das Bundesamt für Kultur an der «Nacht der Nominationen» verkündete.

Dicht gefolgt ist «Der Spatz im Kamin» von der vierfach nominierten Dramakomödie «Le procès du chien» der französisch-schweizerischen Filmemacherin Lætitia Dosch. Auch vierfach nominiert ist die Doku «E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea» über die irische Designerin Eileen Gray. «Reinas», der nicht mehr im Rennen um einen Ausland-Oscar ist, wurde dreimal nominiert.

Der Schweizer Filmpreis 2025 wird am 21. März in Genf verliehen. (hkl/sda)