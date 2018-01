International

Österreich

150 Skifahrer sitzen auf defektem Sessellift in Österreich fest



150 Skifahrer sitzen auf defektem Sessellift in Österreich fest

In Österreich sind rund 150 Skifahrer in einem defekten Sessellift stecken geblieben. Wegen eines Lagerschadens stoppte der voll besetzte Rosenkranz-Sessellift am Kreischberg in der Steiermark am Montag.

Elf Bergrettung-Teams und drei Helikopter waren nach Angaben eines Sprechers der Seilbahnen im Einsatz, um die Sportler aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

«Die Bergretter steigen zu den Sesseln auf und seilen die Menschen ab, die Helikopter lassen jemanden am Seil herunter und bergen so die Gäste», sagte Seilbahnsprecher Karl Fussi weiter.

Die Bergung lief den Angaben zufolge problemlos. Rund die Hälfte aller Betroffenen konnte nach kurzer Zeit geborgen werden. «Wir sind zuversichtlich, dass bis zu Einbruch der Dunkelheit alles erledigt ist.» (sda/dpa)

Mit Kreativität gegen leere Schweizer Pisten 1m 11s Mit Kreativität gegen leere Schweizer Pisten Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: Wie eine Saudi-Araberin mit den neuen Freiheiten umgeht Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit 4 Szenarien, wie Roger Federer wieder die Weltnummer 1 wird No Billag und der Plan B: Nie haben sich Initianten so lächerlich gemacht Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber Der «Plan B» des No-Billag-Komitees im Faktencheck – und was die Swisscom davon hält Foto-Fail! Diese 16 Bilder zeigen, warum wir Selfies erfunden haben Kaufst du auch alle zwei Jahre ein neues Handy? Das soll sich jetzt ändern 20 (!!!) Jahre nach «Charmed – Zauberhafte Hexen» – das ist aus den Darstellern geworden Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo