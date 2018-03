International

Russland

Putin befahl, gekapertes Passagierflugzeug über Sochi abzuschiessen



Bild: AP/RIA Novosti Kremlin

Putin befahl, gekapertes Passagierflugzeug über Sotschi abzuschiessen

Der Vorfall ereignete sich vor der Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele 2014. Im letzten Moment entpuppte sich die Entführung als Fehlalarm, wie ein neuer Dokumentarfilm zeigt.

Unmittelbar vor der Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele 2014 gab es im russischen Sotschi einen Grossalarm. Dies geht aus einem neuen Dok-Film über Putin hervor, der in Russland in der Nacht auf Montag ausgestrahlt worden ist.

Was war passiert? Ein Pilot der Pegasus Airlines meldete, dass ein Passagier eine Bombe an Bord habe und verlange, in Sotschi runterzugehen. Die Boeing 737 mit 110 Passagieren an Bord sollte eigentlich von der Ukraine in die Türkei fliegeni. Der Vorfall ereignete sich mitten während der eskalierenden Krim-Krise.

«Mir wurde von meinen Leuten gesagt, das Flugzeug sei gekidnappt worden», sagt der russische Präsident Vladimir Putin laut BBC in der Doku. Offenbar gingen die Behörden davon aus, dass der Entführer die Maschine in das Olympiastadion lenken wollte – Tausende Menschenleben wären so in Gefahr gewesen.

Das Notfallprozedere sieht in diesem Fall vor, das Flugzeug abzuschiessen. «Ich sagte ihnen: ‹handelt wie es in so Fällen vorgesehen ist›», erklärte Putin im Dokumentarfilm, der eine Woche vor den Wahlen ausgestrahlt worden ist.

Passagier war betrunken

Glücklicherweise stellte sich die Entführung nur Minuten später als Fehlalarm heraus. Der Passagier sei bloss betrunken gewesen, hiess es.

Darauf konnte Putin beruhigt an die Eröffnungszeremonie fahren.

(amü)

Putin kann auch Piano spielen. Also er versucht es zumindest Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Dortmund besiegt Frankfurt in Extremis Darum bezahlt (fast) niemand mit dem Smartphone an der Kasse Fail! 9 Hollywood-Stars und ihre peinlichsten Filmrollen «Das ist eigentlich ein GAU»: Gianni D'Amato über Italiens Zukunft Chelseas «Verbrechen gegen den Fussball» – wie Conte vor Guardiola kapituliert hat Wer am Abend eine To-do-Liste schreibt, schläft besser No Billag war Leuthards letzte Schlacht Das fieseste Foul der NHL-Geschichte beendet die Karriere von Steve Moore No Billag ist gebodigt – doch nun drohen der SRG diese 5 Attacken Was die SBB durch ihre Lautsprecher sagen, und was sie wirklich damit meinen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare