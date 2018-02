Bist du so romantisch wie Goethe, Lennon und Co.? Bei 8 Punkten kriegst du eine Rose 😏

... verzeihe mir meinen dümmlichen Brief, den ich naiver Mann einfach schreiben musste, weil ich zu schwach und zu arm an Verstand bin, dem Drang zu widerstehen.

... ich könnte dich jetzt, in dem Moment, von jeder Seite lieben und dich so berühren, bis du vor Spannung in einem Feuerwerk der Lust zerbirst!

... dich zu lieben ist der Tod meiner Vernunft und Geburt meiner Courage – hach, ein Leben ohne Vernunft an deiner Seite, was brauch ich da noch Courage – hinfort!

... noch vollständiger in Dein liebes Herz und Wesen vorzudringen und es mir in deinen lieben Armen bequem zu machen.

... dass ich mich unendlich lange an dir abreiben, abmühen darf, weil ich sonst nicht mehr das sein kann, was ich zu sein Wünsche: Dein bester Freund und Geliebter.

... mit dir an meiner Seite das Leben zu meistern, an dem letztlich alle, auch wir, scheitern – ist das nicht ironisch?

9. Brief von Johann Wolfgang von Goethe an Charlotte von Stein (1784): «Ja, liebe Lotte, jetzt wird es mir erst deutlich, wie du meine eigene Hälfte bist und bleibst. Ich bin kein selbstständiges Wesen. ...»

... Ich fürchte, es ginge unweigerlich zu Ende mit mir, würdest du das kostbare Band unserer Liebe durchtrennen.

... Alles, was du bist, was du hast, was du liebst, was du verabscheust, das will ich gemeinsam mit dir sein, haben, lieben und verabscheuen, für immer.

... Wie ein Sog hast du mich seit dem ersten Tag unserer Begegnung unnachgiebig in deinen Bann gezogen, als wolltest du auf natürliche Weise eins mit mir werden – ich bin wehrlos und will wehrlos sein.