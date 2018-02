Sport

Fussball

Bundesliga: Schalke schlägt Leverkusen



Bundesliga, 24. Runde Leverkusen – Schalke 0:2 (0:1) Leipzig – Köln, 1:2 (1:0)

Bild: DPA

Embolo holt Platzverweis und Penalty heraus – Leipzig patzt bei Schlusslicht Köln

Schalke entscheidet in der 24. Runde der Bundesliga das Verfolgerduell in Leverkusen mit 2:0 für sich und stösst auf Rang 3 vor. Breel Embolo holt eine Rote Karte und einen Penalty heraus.

Das musst du gesehen haben

Schalke 04 steht nach einem Sieg gegen Bayer Leverkusen neu auf dem dritten Platz der Bundesliga-Tabelle. Die «Knappen» gehen bereits nach elf Minuten durch Guido Burgstaller in Führung.

Danach profitieren sie auch davon, dass sich ihr Gegner selbst schwächt. Leverkusens Dominik Kohr schafft es, sich innert sechs Minuten zwei gelbe Karten einzufangen und fliegt noch vor der Pause vom Platz. Das zweite Foul war am Schweizer Breel Embolo.

Dennoch bleibt das Spiel über weite Strecken ausgeglichen. Erst in der 89. Minute fällt die definitive Entscheidung. Nabil Bentaleb macht per Penalty, Breel Embolo herausgeholt hat, das 2:0 klar.

RB Leipzig muss bei Schlusslicht Köln eine empfindliche Niederlage einstecken. Der letztjährige Vizemeister ist eigentlich perfekt in die Partie gestartet, Jean-Kevin Augustin bringt sein Team in der fünften Minute bereits in Führung.

Doch spätestens in der zweiten Halbzeit passt bei Leipzig nicht mehr viel zusammen. Ein Doppelschlag von Vincent Koziello und Leonardo Bittencourt bringt sie um die sichergeglaubten drei Punkte.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Leverkusen - Schalke 0:2 (0:1)

30'210 Zuschauer.

Tore: 11. Burgstaller 0:1. 89. Bentaleb (Foulpenalty) 0:2.-

Bemerkungen: Schalke mit Embolo. 38. Gelb-Rote Karte gegen Kohr (Leverkusen).

Leipzig - 1. FC Köln 1:2 (1:0)

31'793 Zuschauer.

Tore: 5. Augustin 1:0. 70. Koziello 1:1. 77. Bittencourt 1:2.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). (abu/sda)

