Der etwas andere Tauchgang – britischer Taucher dreht Schockvideo in Bali



Der britische Taucher, Rich Horner, wollte auf seinem Tauchgang am Manta Point in Bali die Manta-Rochen bestaunen, die sich dort von den kleineren Fischen reinigen lassen. Was der Brite jedoch am Tauchspott antraf verschlägt dir die Sprache:

Das Video des Tauchers zusammengefasst:

Unser Meer oder eine Mülldeponie?

