Freizeitgärten und zwei Regierungsräte weniger – alles zu den Vorlagen in Basel-Stadt

2005 wurde in Basel eine neue Kantonsverfassung angenommen. Diese hatte eine Reorganisation in der Regierung und der Verwaltung zur Folge, die seitdem aus sieben Departementen besteht. Mit der Streichung von zwei Regierungssitzen würden automatisch zwei der sieben Departemente wegfallen.

Bertschy & Maurer: So triumphiert ein ungleiches Duo in der «Arena» zur Verrechnungssteuer

Das Thema war kompliziert. Doch Bundesrat Ueli Maurer und GLP-Nationalrätin Bertschy glänzten in der Abstimmungs-«Arena» zur Verrechnungssteuer mit Sachlichkeit und Klarheit.

Was auch immer SVP-Bundesrat Ueli Maurer in den Sommerferien gemacht hat, es tat ihm sichtlich gut. Am Freitagabend im SRF-Studio 8 im zürcherischen Leutschenbach wirkte er frisch und erholt. Das zahlte sich dann auch in der Sendung aus. Obwohl das Thema ein kompliziertes war und Maurer zudem von der Gegenseite scharf angegriffen wurde, verlor er nie die Contenance. Im Gegenteil: Gut gelaunt trug er seine Argumente vor, einfach, nah am Publikum, und das in einer Art, als gäbe es kein Leichteres.