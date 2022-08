Kreislaufwirtschaft und «Steuergeschenke» – Alles zu den Abstimmungen im Kanton Zürich

Neben den nationalen Vorlagen wird im September in Zürich auch über zwei kantonale Vorlagen befunden: eine Initiative und ein neuer Artikel in der Kantonsverfassung. Hier erfährst du das Wichtigste über die Abstimmungen in Zürich.

Der Kanton Zürich stimmt über einen Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Kreislauf-Initiative ab. Daneben steht die Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre» auf dem Abstimmungszettel. Hier findest du die Kurzzusammenfassungen sowie ab dem 25. September die Resultate zu den kantonalen und nationalen Vorlagen:

Zürich: Kantonale Vorlagen

Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative»

Die Vorlage ist ein Gegenvorschlag zur Initiative «Für eine nachhaltige Nutzung von Wertstoffen» (Kreislaufinitiative) der Jungen Grünen, die 2019 vom Kantonsrat abgelehnt wurde. Mit dem Gegenvorschlag will der Kanton Zürich günstige Rahmenbedingungen für einen schonenden Umgang mit Rohstoffen, Gütern und Materialien schaffen. Diese Vorlage ist eine Änderung der kantonalen Verfassung, weshalb darüber abgestimmt werden muss.

Initiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre»

Die Initiative will, dass Kapitaleinkünfte aus Unternehmensbeteiligungen (wie z.B. Dividenden) höher besteuert werden. Wer mit mehr als zehn Prozent an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften beteiligt ist, soll künftig die Erträge aus solchen Beteiligungen zu 70 statt wie heute zu 50 Prozent versteuern müssen. Die kantonale Volksinitiative wurde 2020 von der Alternativen Liste eingereicht.

Zürich: Die Resultate der nationalen Vorlagen

Auf nationaler Ebene stimmt die Schweiz am 25. September über vier Vorlagen ab. Die Schweizer Stimmbevölkerung befindet über die Massentierhaltungsinitiative, eine zweiteilige AHV-Reform und die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer.

Massentierhaltung

Darum gehts: Die Initiative will, dass auch für konventionelle Betriebe die Bio-Suisse-Standards für die Tierhaltung gelten sollen. Dieselben Vorgaben sollen auch beim Import von Tierprodukten berücksichtigt werden. Mehr dazu hier.

AHV-Reform: Mehrwertsteuer und Frauenrentenalter

Darum gehts: Bundesrat und Parlament wollen angesichts der demografischen Entwicklung die Einnahmen der AHV erhöhen. Dafür sollen in zwei verschiedenen Vorlagen unter anderem die Mehrwertsteuer und das Frauenrentenalter angehoben werden. Mehr dazu hier.

Teilabschaffung der Verrechnungssteuer

Darum gehts: Die sogenannte Verrechnungssteuer auf Einnahmen aus Obligationen soll abgeschafft werden. Der Bund würde damit auf einen Teil seiner Steuereinnahmen verzichten. Mehr dazu hier.