Prämien, Velorouten und weitere Vorlagen: Die Resultate aus der Stadt Zürich live

Am 30. November 2025 wird in der Stadt Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kommunaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus der Stadt Zürich.

Stadt Zürich: Prämienentlastungs-Initiative

Krankenkassenprämien würden für betroffene sinken. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative verlangt, dass die Stadt Zürich einen Krankenkassen-Zuschuss für Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen einführen soll. So wären die Krankenkassenprämien für diese Personen billiger.

Die Resultate:

Volksinitiative «Zur Entlastung der Bevölkerung von steigenden Krankenkassenprämien (Prämienentlastungs-Initiative)» Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Privater Gestaltungsplan «Seebahn-Höfe»

Die Siedlungen erfüllen die heutigen Anforderungen nicht mehr. Bild: heimatschutz.ch

Darum geht es: Die zwei Siedlungen Seebahn-Höfe im Quartier Hard sollen ersetzt werden. Der Gemeinderat hat dem Plan zugestimmt, das Komitee hat jedoch das Referendum ergriffen. Somit kommt der Plan nun vor das Stimmvolk.

Die Resultate:

Privater Gestaltungsplan «Seebahn-Höfe» Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Rahmenkredit für Veloinfrastruktur

Die Stadt Zürich will mit dem Geld die Kommunalen Velorouten ausbauen. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Stadt Zürich baut das Velorouten-Netz aus. Der bereits bewilligte Kredit von rund 18 Millionen Franken für den Ausbau kann nur für die kommunalen Abschnitte genutzt werden. Deswegen möchte die Stadt Zürich einen weiteren Kredit von 350 Millionen Franken für den Ausbau des Velonetzes, Velostationen sowie Abstellplätze und für Brücken, Stege, Unterführungen sowie ähnliche Bauten.

Die Resultate:

Rahmenkredit von 350 Millionen Franken für die Veloinfrastruktur Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Erweiterung Schulanlage Riedhof

So soll das zusätzliche Schulgebäude aussehen. Bild: stadt-zuerich.ch

Darum geht es: Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Schulanlage Riedhof ist in den letzten Jahren gestiegen. Deshalb soll eine Erweiterung der Schulanlage gebaut werden, in Form eines zusätzlichen Schulgebäudes.

Die Resultate:

Erweiterung Schulanlage Riedhof, Ausgaben von 108 Millionen Franken Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

Stadt Zürich: ELCH Familienzentrum

Die Stadt Zürich will dem Verein ELCH mehr Geld zur Verfügung stellen. Bild: Shutterstock

Darum geht es: Aktuell wird der Verein «Für Eltere und Chind» (ELCH) von der Stadt Zürich mit rund 2 Millionen Franken unterstützt. Dieser Beitrag soll auf 2.3 Millionen pro Jahr erhöht werden.

Die Resultate:

ELCH Familienzentren, jährliche Beiträge von 2,326 Millionen Franken ab 2027 Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Neubestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen

Das kantonale Gesetz des Kantons Zürich soll in drei Punkten geändert werden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Im kantonalen Gesetz sind die Regelungen für Abstimmungen und Wahlen des Kantons Zürich festgeschrieben. Nun sollen die Regelungen der Stadt Zürich in den Punkten «Anzahl Mitglieder in Wahlbüros», «Infos zu Kandidierenden» und «Wahl von Betreibungs-Beamten» diesem angepasst werden.

Die Resultate:

Neue Bestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen, Änderung Gemeindeordnung Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

Stadt Zürich: Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiese

Auf der Luchswiesen sollen in Zukunft 18 Wohnungen mehr als jetzt entstehen. Bild: stadt-zuerich.ch

Darum geht es: Die Wohnsiedlung Luchswiesen in Schwamendingen soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Bewohner der Stadt Zürich stimmen über diesen Neubau ab.

Die Resultate:

Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiese und Betreuungsgebäude Schulanlage Luchswiesen, Ausgaben von 77,4 Millionen Franken Ausgezählt: 0/9 | Stand: Noch keine Resultate

