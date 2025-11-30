Prämien, Velorouten und weitere Vorlagen: Die Resultate aus der Stadt Zürich live
Stadt Zürich: Prämienentlastungs-Initiative
Darum geht es: Die Volksinitiative verlangt, dass die Stadt Zürich einen Krankenkassen-Zuschuss für Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen einführen soll. So wären die Krankenkassenprämien für diese Personen billiger.
Volksinitiative «Zur Entlastung der Bevölkerung von steigenden Krankenkassenprämien (Prämienentlastungs-Initiative)»
Stadt Zürich: Privater Gestaltungsplan «Seebahn-Höfe»
Darum geht es: Die zwei Siedlungen Seebahn-Höfe im Quartier Hard sollen ersetzt werden. Der Gemeinderat hat dem Plan zugestimmt, das Komitee hat jedoch das Referendum ergriffen. Somit kommt der Plan nun vor das Stimmvolk.
Privater Gestaltungsplan «Seebahn-Höfe»
Stadt Zürich: Rahmenkredit für Veloinfrastruktur
Darum geht es: Die Stadt Zürich baut das Velorouten-Netz aus. Der bereits bewilligte Kredit von rund 18 Millionen Franken für den Ausbau kann nur für die kommunalen Abschnitte genutzt werden. Deswegen möchte die Stadt Zürich einen weiteren Kredit von 350 Millionen Franken für den Ausbau des Velonetzes, Velostationen sowie Abstellplätze und für Brücken, Stege, Unterführungen sowie ähnliche Bauten.
Rahmenkredit von 350 Millionen Franken für die Veloinfrastruktur
Stadt Zürich: Erweiterung Schulanlage Riedhof
Darum geht es: Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Schulanlage Riedhof ist in den letzten Jahren gestiegen. Deshalb soll eine Erweiterung der Schulanlage gebaut werden, in Form eines zusätzlichen Schulgebäudes.
Erweiterung Schulanlage Riedhof, Ausgaben von 108 Millionen Franken
Stadt Zürich: ELCH Familienzentrum
Darum geht es: Aktuell wird der Verein «Für Eltere und Chind» (ELCH) von der Stadt Zürich mit rund 2 Millionen Franken unterstützt. Dieser Beitrag soll auf 2.3 Millionen pro Jahr erhöht werden.
ELCH Familienzentren, jährliche Beiträge von 2,326 Millionen Franken ab 2027
Stadt Zürich: Neubestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen
Darum geht es: Im kantonalen Gesetz sind die Regelungen für Abstimmungen und Wahlen des Kantons Zürich festgeschrieben. Nun sollen die Regelungen der Stadt Zürich in den Punkten «Anzahl Mitglieder in Wahlbüros», «Infos zu Kandidierenden» und «Wahl von Betreibungs-Beamten» diesem angepasst werden.
Neue Bestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen, Änderung Gemeindeordnung
Stadt Zürich: Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiese
Darum geht es: Die Wohnsiedlung Luchswiesen in Schwamendingen soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Bewohner der Stadt Zürich stimmen über diesen Neubau ab.
Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiese und Betreuungsgebäude Schulanlage Luchswiesen, Ausgaben von 77,4 Millionen Franken
(nib)