Was du vor dem Abstimmungssonntag wissen willst

Der letzte Abstimmungssonntag des Jahres steht an. Worüber wir am 30. November 2025 abstimmen und was die Umfragen sagen, erfährst du hier. Ab Sonntag gibt es dann die Resultate live.

Service-Citoyen-Initiative

Darum geht es

Mit der Service-Citoyen-Initiative soll in der Schweiz ein Bürgerdienst für alle geschaffen werden. Das würde bedeuten, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Dienst in der Armee oder im Zivilbereich leisten müssten. Mehr dazu erfährst du hier:

Das sagen die Umfragen

Bereits in den Umfragen hatte die Initiative einen schweren Stand. So kam sie zwar in der ersten von Tamedia auf knapp über 50 Prozent Zustimmung, fiel danach aber deutlich ab. Laut Daten von YouGov verfing bei den Gegnern besonders das Argument, dass ein solcher Bürgerdienst einen zu grossen Eingriff in die Lebensplanung darstellen würde. Mehr zu den Umfragen erfährst du hier:

Die Resultate

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Darum geht es

Mit dieser Initiative will die Juso Erbschaften von über 50 Millionen Franken zu 50 Prozent besteuern. Den daraus resultierenden Gewinn sollen Bund und Kantone in Klimaschutzprojekte investieren. Mehr dazu hier:

Das sagen die Umfragen

Auch diese Initiative hat bereits vor dem Abstimmungssonntag einen schweren Stand. Bei den Gegnern verfing besonders das Argument, dass es sich dabei um eine Neidsteuer handle und besonders KMUs unter dieser Regelung zu leiden hätten.

Die Resultate

