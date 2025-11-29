freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Daten

Abstimmungsresultate vom November 2025: Die Resultate vom Sonntag

Was du zur Abstimmung in der Schweiz im November 2025 wissen willst: Informationen, Umfragen und ab Sonntag auch die Resultate live.
Zwei Vorlagen stehen am Sonntag auf dem Programm: die Service-Citoyen-Initiative und eine Juso-Initiative zur Erbschaftssteuer.Bild: keystone/watson

Was du vor dem Abstimmungssonntag wissen willst

Der letzte Abstimmungssonntag des Jahres steht an. Worüber wir am 30. November 2025 abstimmen und was die Umfragen sagen, erfährst du hier. Ab Sonntag gibt es dann die Resultate live.
29.11.2025, 19:4429.11.2025, 19:44
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Service-Citoyen-Initiative

Darum geht es

Mit der Service-Citoyen-Initiative soll in der Schweiz ein Bürgerdienst für alle geschaffen werden. Das würde bedeuten, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Dienst in der Armee oder im Zivilbereich leisten müssten. Mehr dazu erfährst du hier:

Video: watson/Reto Heimann, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Bereits in den Umfragen hatte die Initiative einen schweren Stand. So kam sie zwar in der ersten von Tamedia auf knapp über 50 Prozent Zustimmung, fiel danach aber deutlich ab. Laut Daten von YouGov verfing bei den Gegnern besonders das Argument, dass ein solcher Bürgerdienst einen zu grossen Eingriff in die Lebensplanung darstellen würde. Mehr zu den Umfragen erfährst du hier:

Umfrage
Neue Umfragen: Jetzt drohen beiden Initiativen Abschiffer an der Urne

Die Resultate

Die Resultate findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live.

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Darum geht es

Mit dieser Initiative will die Juso Erbschaften von über 50 Millionen Franken zu 50 Prozent besteuern. Den daraus resultierenden Gewinn sollen Bund und Kantone in Klimaschutzprojekte investieren. Mehr dazu hier:

Video: watson/Kilian Marti, Michael Shepherd

Das sagen die Umfragen

Auch diese Initiative hat bereits vor dem Abstimmungssonntag einen schweren Stand. Bei den Gegnern verfing besonders das Argument, dass es sich dabei um eine Neidsteuer handle und besonders KMUs unter dieser Regelung zu leiden hätten.

Die Resultate

Die Resultate findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live.

Mehr zu den Abstimmungen im November 2025:

SVP-Mann verschweigt wichtiges Detail – Video mit Ex-Polizist sorgt für Wirbel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Millionen Menschen fliehen aus dem Sudan – Das bedeutet es für Europa
Humanitäre Katastrophe im Sudan: In Italien hat sich die Zahl der sudanesischen Bootsflüchtlinge verdoppelt, und auch in der EU steigen die Asylgesuche. So präsentiert sich die Lage in der Schweiz.
Immer mehr Geflüchtete aus dem kriegsversehrten Sudan suchen Schutz in Europa. Die wichtigste Fluchtroute über das Mittelmeer führt von Ostlibyen nach Kreta, die zweitwichtigste von Westlibyen nach Süditalien. Italien registrierte 2025 bislang 3900 Ankünfte auf dem Bootsweg – im gesamten Vorjahr waren es 2150. Damit stammen am fünftmeisten Bootsflüchtlinge inzwischen aus dem Sudan, hinter Menschen aus Bangladesch, Ägypten, Eritrea und Pakistan.
Zur Story