Martin Jucker: «Künstliche Intelligenz ist nützlich für die Bauern»



Episode 12 – der Bauer: «Künstliche Intelligenz ist sehr nützlich für die Landwirtschaft»

Martin Jucker ist Bauer auf der Juckerfarm. Wir sprechen darüber, wie Digitalisierung und Automatisierung in der Landwirtschaft ankommt, welche Rolle Daten und künstliche Intelligenz spielen, wie er Social Media einsetzt, Live-Streams in den Stall, und was er sich für eine nachhaltige Zukunft wünscht.

Der Podcast erscheint jeden Samstag mit einer neuen Folge auf watson, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch.

Die wichtigsten Aussagen von Martin Jucker:

«Die Wissenschaft versteht erst etwa fünfzig bis siebzig Prozent von dem, was über dem Boden passiert und knapp zehn Prozent von dem, was im Boden passiert.»

von dem, was über dem Boden passiert und knapp zehn Prozent von dem, was im Boden passiert.» «Künstliche Intelligenz, Daten, Machine Learning, das ist sehr nützlich für die Landwirtschaft, doch wir benutzen es noch viel zu wenig. »

» «Daten in der Landwirtschaft, das ist ein riesiges brachliegendes Potenzial. »

» «Mit unseren Löhnen in der Schweiz können wir eigentlich keine günstigen Nahrungsmittel produzieren ohne neue Technologien.»

ohne neue Technologien.» «Unser Hof ist schon ziemlich digitalisiert, zum Beispiel für die Vorhersage von Besuchern und in der Vermarktung, sodass wir Food Waste vermindern können.»

können.» «Jedes Jahr geht auf der ganzen Welt ein bisschen vom fruchtbaren Boden verloren, bis irgendwann gar nichts mehr da ist. »

» «Wenn man selbst zu aktiv auf Social Media ist, verliert man den Blick für die reale Welt .»

.» «Die Zeit der Werbeföteli und Werbefilmli ist vorbei in der Landwirtschaft. Man muss glaubwürdig sein, zum Beispiel mit einem Livestream direkt in den Stall.»

Manuel Stagars ist Filmregisseur und Podcaster. Er war aber auch schon Start-up-Gründer, Komponist von Filmmusik, Autor und Forscher. Seine Dokumentarfilme handeln von Kreativität, Wissenschaft, Technologien und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft.



