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Was Pflanzenkohle für die Fruchtbarkeit der Erde im Garten bewirkt

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illustration: sonja studer/Gärtner graf
Gärtner Graf

Pflanzenkohle im Check – Wundermittel oder Hype?

Kann Pflanzenkohle tatsächlich in nur wenigen Wochen fruchtbare Erde schaffen? Und lässt sich damit sogar die Klimakrise bekämpfen? Hier erfährst du, warum immer mehr Gärtnerinnen und Gärtner auf Pflanzenkohle setzen.
30.05.2026, 10:0530.05.2026, 10:05
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Biomasse verkohlen

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Bild: Shutterstock

Pflanzenkohle ist ein natürlicher Rohstoff, den bereits die Inkas zur Herstellung von fruchtbarer schwarzer Erde (Terra preta) nutzten. Sie entsteht durch Pyrolyse – ein Verfahren, bei dem trockene Biomasse, wie Holzreste und Pflanzenabfälle, unter starkem Sauerstoffmangel verkohlt wird. Bei diesem umweltfreundlichen Prozess gelangt nur ein Teil des in der Pflanze gebundenen Kohlenstoffs wieder in die Atmosphäre, der Rest wird in der Pflanzenkohle gespeichert.

Boden verbessern

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Dank ihrer zahlreichen Poren kann Pflanzenkohle sehr gut Wasser und Nährstoffe speichern. Dies fördert das Pflanzenwachstum und verringert die Auswaschung von Nährstoffen. Zudem lockert und belüftet Pflanzenkohle den Boden. Ihre poröse Struktur bietet Bodenbakterien geschützte Lebensräume, wodurch die Nährstoffumsetzung für Pflanzen unterstützt wird. Gleichzeitig begünstigt sie die Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzenwurzeln (Mykorrhiza), was die Wasser- und Mineralstoffaufnahme verbessert und Pflanzen vor Schädlingen schützt.

CO₂ speichern

Während ihres Wachstums nehmen Pflanzen CO₂ aus der Luft auf. Beim Verrotten, etwa von Kleinholz oder anderen Pflanzenresten, wird dieses vollständig wieder freigesetzt. Werden diese Pflanzenbestandteile jedoch zu Pflanzenkohle verarbeitet, kann bis zu 60 Prozent des Kohlenstoffs gebunden bleiben, wodurch weniger CO₂ in die Atmosphäre gelangt. Auf diese Weise lässt sich aktiv Kohlenstoff speichern und langfristig im Boden festhalten. Wird die Pflanzenkohle in den Boden eingearbeitet, entsteht ein ideales Milieu für Mikroorganismen, die Humus aufbauen. Das Ergebnis ist ein gesunder, fruchtbarer Boden.

Anwenden, herstellen, kaufen

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Wichtig: Pflanzenkohle ist ohne Aktivierung wirkungslos. Das perfekte Aktivierungsmaterial für uns Gärtner:innen ist Kompost – am besten die Pflanzenkohle gleich beim Kompostieren miteinbringen.

Die Herstellung ist einfach mit einem sogenannten Kon-Tiki, einem konischen Behälter aus Stahl, in dem trockene Reststoffe durch schichtweises Auflegen auf ein Startfeuer verkohlt werden. Weitere Infos findest du beim Fachverband Pflanzenkohle e. V. und dem Ithaka-Institut.

Pflanzenkohle sieht aus wie normale Kohle, ist aber schadstofffrei. Achte beim Kauf auf das EBC-Siegel (Europäisches Pflanzenkohle-Zertifikat) und stelle sicher, dass sie aus nachhaltig gewonnenem Material wie unbehandeltem Holz oder landwirtschaftlichen Reststoffen besteht.

Gärtner Graf
Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog.
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