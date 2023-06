Bild: ny breaking

Diamant im Kopf, Blut im Schuh – 10 ikonische Fashion-Statements von Rap-Artists

HipHop prägt die Fashion-Welt. Doch manchmal ist die Outfit-Wahl gewagter als die neusten It-Sneaker und ein oversized Tee. Werfen wir einen Blick auf die extravagantesten Style-Choices der Rap-Stars.

luca mosberger, damian steffen und nadim ben said

Rapper sind die besten, wenn’s darum geht, sich selbst zu inszenieren. Dass es dabei aber um mehr geht, als nur um anderen den Reichtum unter die Nase zu reiben, geht oft vergessen. Mit exzentrischen Statements zeigen Artists, wo sie herkommen, welche Einflüsse sie prägten und wer sie sind. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf 10 Rapperinnen und Rapper, die mit ihren Outfits ein Statement gesetzt, Grenzen gesprengt und den Mode-Kosmos mitgestaltet haben.

Doja Cat nimmt ihren Namen zu ernst

Doja Cat kennt keine Limits – ob als Kuh verkleidet oder mit Tausenden Diamanten besetzt. Den Vogel (oder - ehm - die Katze?) hat sie an der diesjährigen Met Gala abgeschossen.

Doja Cat wird bei der diesjährigen Met-Gala zur Katze. Bild: keystone

Während viele Stars auf dem roten Teppich die Gelegenheit nutzten, um glamouröse Looks zu präsentieren, wählte Doja Cat einen eigenwilligen und theatralischen Ansatz – sie kam als Katze inkl. Tatzenlecken und Miauen – zum Leidwesen der Interviewer:innen.

Kanye verstehst du vielleicht in ein paar Jahren

Ein Fashion-Listicle zu machen, ohne Ye zu erwähnen, wäre unmöglich. In Kanyes Liga spielt maximal noch Pharell mit. Die Yeezys wurden zu DEM Hype-Sneaker der 10er-Jahre. Mode-Enthusiasten studieren die Outfits akribisch. Für Balenciaga modelt er gleich selbst. Mit Mode-Mogulen wie Jerry Lorenz, Demna Gvasalia, NIGO oder Virgil Abloh war Kanye dicke. Immerhin seinen Übernamen «Louis Vuitton-Don» hat er abgelegt.

Bild: giphy.com

Fast so gross wie seine Footprints im Game, sind auch seine moralischen Patzer und die Häme für seine aktuelle Style-Entwicklung: Monströse Boots mit dicker Oberkörper-Bekleidung im Sommer, unheimliche Masken, um in der Öffentlichkeit anonym zu bleiben oder sein neuer Trend – hautenger Dresscode mit Socken-Schuhen. In seinem Streben nach Innovation und Individualität sorgte er einmal mehr für Aufsehen. Vielleicht verstehen wir’s in ein paar Jahren. Let him cook.

Lil Uzi Vert pflanzt sich 24 Millionen in den Kopf

Marvel-Superhelden-Vision lässt grüssen: Im Gegensatz zu seinen RapkollegInnen stellte Uzi die Kette nicht am Hals oder Handgelenk zur Schau, sondern liess sich den Stein direkt in die Stirn implantieren. Vier Jahre lang musste Lil Uzi den mittlerweile berühmt-berüchtigten 11-karätigen Diamanten beim Juwelier abstottern. Kostenpunkt: 24 Millionen US-Dollar.

«Ich bin Lil Uzi. Ich bin turnt up. Also wären 24 Millionen Dollar auf einem Ring die dümmste Idee gewesen, weil ich irgendwann mal runterschaue und der Ring plötzlich weg wäre … ich kenne mich doch. Ich wache immer wieder an komischen Orten und in verschiedenen Szenarien auf.»

Central Cee der «King of controversy»

Einer der jüngsten, jedoch erfolgreichsten Stars am HipHop-Himmel ist Londoner Rapper Central Cee. Spätestens mit seinem Hit-Song «Doja» entpuppt sich der Engländer als «King of controversy» und als ein Marketing-Genie. Doch den Königstitel bekam er nicht nur aufgrund seiner waghalsigen Texte. An den British Fashion Awards 2022 stach sein Outfit so stark raus, dass Securities mit dem Finger auf ihn zeigten und meinten «get him off».

«get him off»

Anscheinend war er den Securities nicht bekannt und wirkte wegen seines Joggers wie ein Eindringling. Genau, Joggers: Anstatt sich in einen maßgeschneiderten Anzug zu werfen, entschied er sich für einen komplett anderen Ansatz und erschien in einem Jogginganzug - ein Move, der für Aufsehen und hitzige Diskussionen im Internet sorgte.

Domiziana macht den Fetish-Look salonfähig

Im vergangenen Jahr zählte die Berlinerin zu den heissesten Newcomerinnen. Von der ehemaligen Jura-Studentin blieb aber nicht viel übrig, als sie die Debüt-Single droppte.

Bekannte Singles von Domiziana sind «Ohne Benzin» oder «Hello Kitty / Elfbar». Bild: mister mixmania

Klausuren hat sie gegen den KitKatClub eingetauscht. Mit viel Haut und viel Latex hat sie den Zeitgeist und einige Rekorde geknackt.

Ufo361 stöckelt in High Heels

Der Berliner ist längst Posterboy, was Fashion angeht. Egal, ob Kollaboration mit Kulturgrössen wie 032c, dem wohlverdienten Vogue-Cover oder auf der Balenciaga-Party neben Playboi Carti und Offset: Der ehemalige Oldschool-Verfechter schafft’s, sich in Szene zu setzen – und von der Szene hagelt’s Kritik. So fand beispielsweise Sido Ufos High Heels nicht so en vogue. Naja, immerhin erntete der Rapper aus der woken Ecke Beifall für sein Statement gegen «Toxic Masculinity».

Menschenblut in Lil Nas X Sneaker

Pop-Shootingstar lässt sich gar nichts sagen. Schon bei seiner gefakten Promo-Pregnancy entzürnten sich die konservativen Amis. Dass der 24-jährige homosexuell ist, tut sein Übriges, um ihn bei gewissen Gruppierungen zum Feindbild heraufzustilisieren. Sein bisher aber kontroversestes Fashion-Statement: seine Sneaker-Kollektion.

Auf 666 Stück limitiert und mit vergoldetem Pentagram provoziert der Rapper ungehemmt. In der roten Flüssigkeit in der Sohle sei sogar Menschenblut. Dass Ex-Country-Trapper in seinem Musikvideo dem Teufel höchstpersönlich noch einen Lap-Dance gönnt, liess viele Sturm laufen. Da waren scheinbar teuflisch gute Marketing-Strategen an der Arbeit.

Flavor Flav’s Uhrengame

Luxusuhren, oftmals mit teuren Edelsteinen besetzt, sind aus der HipHop-Fashion-Welt nicht mehr wegzudenken. Für eine ungewöhnliche Herangehensweise entschied sich Stilikone und Public-Enemy-Hypeman Flavor Flav: In den 90ern hing sich der MC esstellergrosse Wanduhren um den Hals, um seine fashionaffinen Kolleg:innen an Extravaganz zu übertrumpfen. Was als Witz begann, wurde für den Künstler mit der Zeit zum (mehr oder wenigen) ernsten Ausdruck seiner Gefühle und Teil seiner Selbstdarstellung. Über 100 Exemplare sammelte der Rapper.

bild: tenor

«Der Grund, warum ich diese Uhr trage, ist, weil sie darstellt, dass Zeit das wichtigste Element in unserem Leben ist. Gott gab uns nur ein Leben. Jede Minute, die wir leben, müssen wir jede Sekunde so gut wie möglich leben.»

Weise Worte vom Uhrenmann, der wohl doch noch richtig tickt.

Soulja Boy’s Tipex-Sonnenbrille

Es lohnt sich auch abgesehen vom Nostalgie-Kick, wieder in die frühen Musikvideos des (angeblich) ersten Rappers auf YouTube einzutauchen: Die grellen Baggy-Klamotten sind schon ein Statement für sich, aber Soulja’s Sonnenbrillen-Game ist auf einem anderen Level. Mit weissem Stift kritzelte der Künstler seinen Namen auf bunte Modelle aus Plastik, die er dann im ikonischen «Crank That»-Video rockte.

Bild: gifer

In einer Werbung belehrte uns der junge CEO über den Style-Code seiner Brillen und verwies auf seine Webseite, wo man Duplikate käuflich erwerben konnte. So geht Business.

Sektion Züri mit sympathischen Statements

Das Label Sektion Züri, bestehend aus L Loko, Drini und MC Hero, erlebt momentan eine seltene Realität in der Schweizer Rap-Szene. Denn seit diesem Jahr zählen sie zu den wenigen Mundart-RapperInnen mit einer Platin-Platte und einem Nummer Eins Album. Seit Mai 2023 gehören sie sogar zu Swiss Music Award Gewinnern – ihr Song «WILL NOMEH» wurde zum «Best Hit» der diesjährigen SMA’s gekrönt.

Man könnte erwarten, dass so viel Erfolg in kurzer Zeit einem zu Kopf steigen könnte und man dabei vielleicht vergisst, woher man ursprünglich kommt. Doch im Gegenteil, Sektion Züri stehen zu ihrem Image und sind unglaublich stolz, dass Leute aus ihren Verhältnissen mit Rap Awards wie den «Best Hit» gewinnen können. So schlenderten sie in Givenchy-Schlappen, anstelle von Anzugsschuhen und statt Krawatte gab’s eine Laser-Brille. Sympathisch!

Das Label Sektion Züri steht zu ihren Ursprüngen in den Zürcher Kreisen 3 und 4. Bild: instagram

Dass HipHop-Artists die Modewelt mit ihrer Kreativität und ihren einzigartigen Stilen bereichert haben, ist unumstritten. Die Fashion-Branche wurde davon nachhaltig beeinflusst, was zeigt, dass es keine Grenzen gibt, wenn es um Ausdruck und Individualität geht. Bezüglich dieser Einstellung kann man sich den einen Rapper oder die andere Rapperin auch als Vorbild nehmen, egal, was für Musik einem gefällt.