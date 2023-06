Diese 25 Tweets zeigen, warum James Blunt (immer noch) das Beste auf Twitter ist

Jetzt mal ehrlich: Twitter bringt oft viel … Sonderbares hervor. Besonders in den letzten Monaten und seit Elon Musks «Liberalisierung» der Plattform. Viele haben sich dadurch auch von Twitter entfernt und ihr Profil gelöscht.

Nicht so James Blunt – zum Glück. James Blunt ist immer noch da. Und James Blunt tweetet nach wie vor lustige Dinge. Ob das aus Spass, oder weil er sonst, gemäss eigenen Aussagen, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden würde, ist unklar. Es ist auch egal – Hauptsache, er hört nicht damit auf.

Hier siehst du wieder einmal, warum:

Twitter-User: Ich habe gerade gehört, wie ein Radio-DJ James Blunt als den «king of Twitter» beschrieben hat ...

James Blunt: «King» grossgeschrieben, bitte.

Twitter-User: @JamesBlunt: Ich bin extra von Kent gekommen, um dich in Venedig zu sehen. Ich freue mich sehr darauf.

Blunt: Ich spiele heute in Padova. Aber viel Spass in Venedig. ​

Das war schon immer ein Parodie-Account.

Twitter-User: James Blunt kann (für) einen Scheissdreck singen.

James Blunt: Korrekt, ich singe für Geld.



(Funktioniert besser auf Englisch ...)

An diesem Tag im Jahr 2006 wurde «You're Beautiful» Nummer 1 in den USA, und ich denke, wir sind uns alle einig, dass seither die Welt zugrunde ging.

Twitter-User: Ich musste einen «Kurs zur Sensibilisierung für Geschwindigkeit» machen und, als berühmter Schauspieler, war es wirklich demütigend ... niemand hat mich erkannt.

Blunt: Meiner war auf Zoom und ich dachte schon, keiner hätte mich erkannt, bis der Leiter fragte, ob es etwas gab, was uns beim Fahren beruhige. Jemand schlug vor, James Blunt zu hören, und alle pissten sich in die Hose.

Kevin Hern (republikanischer US-Politiker): Nach der tragischen Explosion der Challenger war mein Traum, Astronaut zu werden, ausgeträumt. Aber ich tat, was ich tun musste – einschliesslich der Schweinezucht – um 1997 meinen ersten McDonalds zu kaufen. Heute ist es mir eine Ehre, #OK01 im US-Kongress zu vertreten. Niemals aufgeben!



James Blunt: Nach der tragischen Explosion von Ed Sheeran auf die Musikszene waren meine Träume, ein Popstar zu werden, ausgeträumt. Aber ich habe getan, was ich tun musste – einschliesslich mich ständig über meine eigene Musik lustig zu machen – um irgendwie relevant zu bleiben. Heute erinnern sich die Leute kaum noch an mich. Niemals aufgeben!



Erstes Konzert: James Blunt

Letztes Konzert: James Blunt (gestern)

Bestes Konzert: James Blunt

Lautestes Konzert: Von allen anderen

Am meisten gesehen: James Blunt

Am überraschendsten: James Blunt

Nächstes Konzert: James Blunt (heute Abend)

WICHTIGE DURCHSAGE: Ich bin kein One-Hit-Wonder mehr. Mein Song «Adrenaline» wurde gerade Nummer 1 ... in China.

Twitter User: Ich bin auf James Blunt 🤦‍♂️

Blunt: Beste. Droge. Ever.



Snoop Dogg: Zeit, einen Blunt [nur mit Marihuana gefülltes Tabakblatt] zu drehen.

James Blunt: Ich bin für dich da, Snoop.



BBC News: «Katherine Jenkins zieht sich wegen verlorenen Gepäcks von Papst-Konzert zurück.»

Blunt: Lieber Papst, einfach damit Sie es wissen, ich bin verfügbar, billig und könnte wahrscheinlich ein Kleid finden.



Ich freue mich gar nicht darauf, wieder irrelevant zu sein, wenn Twitter am Montag endet.

Ich bin ehrlich, ich habe gehofft, es würden ein paar Leute mehr kommen.

Twitter-Userin: Liebes Twitter, bitte hör auf, mir zu sagen, James Blunt zu folgen.

Blunt: Sogar ein Algorithmus kann dir sagen, dass du einen schlechten Musikgeschmack hast.



Leute, der Staat gibt gerade gratis Drogen aus und ich probiere sie ALLE.

Twitter-User: Hi James Blunt, ich denke gerade über die Lyrics von «1973» nach, was bedeutet dir dieses Jahr????

Blunt: Es reimt sich mit «I will always be».



«The Times»: Boris Johnson: «Es braucht eine ganze Panzerabteilung, um mich aus der Regierung zu holen.»

Blunt: Können mir bitte alle aktiven und früheren Soldaten der D-Staffel eine Direktnachricht schicken. Ich stelle da gerade etwas zusammen.



Twitter-Userin: Ich möchte an ein James-Blunt-Konzert, aber alleine ist es ist zu teuer.

Blunt: Wusstest du, dass es doppelt so viel kostet zu zweit?



Piers Morgan über Paul McCartney und Elvis Presley: Ich denke, am Ende wird die Geschichte darüber einkommen, dass diese zwei Männer die grössten Popstars von allen waren.

Blunt: Ehm, hallo?!



BBC: Neuseeland spielt Barry Manilow, um Demonstrierende vor dem Parlament zu verscheuchen.

Blunt: Sagt mir Bescheid, wenn das nicht funktioniert.



Twitter User: Anfang dieses Jahres versuchte die neuseeländische Polizei eine neue Taktik, um Demonstranten zum Aufhören zu bewegen. Sie spielten James Blunts «You're Beautiful» in hoher Lautstärke.

James Blunt: Auf meinen Vorschlag hin, ihr Witze-stehlenden Mistkerle.



Die Woche mit James Blunt zu beenden – was mehr kann man sich wünschen? 🤩

Blunt: Ein bisschen Frieden und Ruhe?



